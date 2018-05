Romántico y delicado: George Clooney a los besos con Amal

El actor le reveló a David Letterman que conoció a su esposa en una fiesta en su propia casa, y que su agente le dijo que él -Clooney- se casaría con ella

El nombre de George Clooney en Hollywood siempre ha sido mencionado con deseo en respeto. Durante muchos años fue uno de los solteros de oro de la industria del entretenimiento. Pero en el año 2014 el actor y productor de cine abandonó su vida de soltero para convertirse en el esposo de Amal Alamuddin, quien a partir de su enlace nupcial adoptó el apellido de su pareja.

Recientemente la pareja fue captada en Sardinia, Italia. Y para el lente de los paparazzis no pasó desapercibido lo romántico y cariñoso que es el actor con su pareja.

Recientemente Amal conversó con la revista Vogue y habló sobre el proceso de conquista de su ahora esposo, el cual se dio a través de más de una decena de correos electrónicos. “Nos mandamos decenas de emails. Es muy bromista y me pedía consejo legal para Einstein, su perro, por un problema con la justicia“, compartió la abogada y activista según refirió el portal de la revista Hola!

En la actualidad Amal Clooney y su esposo viven en el Reino Unido, junto a sus mellizos. Mantienen su relación muy alejada del reflector hollywoodense, y esto lo único que hace es avivar el interés de la prensa rosa.

A continuación les compartimos las imágenes que captaron los fotógrafos, de una de las parejas más impactantes de la industria del entretenimiento.

Esta es la parte de la entrevista del actor con David Letterman en donde narra cómo conoció a su ahora esposa, para el programa del comunicador para Netflix en su programa “My Next Guest Needs No Introduction“.