Claudia Galván, ex de Lorenzo Méndez, explica su trabajo de ‘stripper’

La ex del cantante explica las razones por las cuales tiene que practicar este oficio

Claudia Galván, la ex de Lorenzo Méndez, se volvió famosa tras protagonizar escándalos mediáticos con Chiquis Rivera. Todo empezó cuando está última dio su opinión sobre la demanda de manutención que Galván le puso al padre de su hija.

Desde entonces han habido dimes y diretes, hasta llegar a las amenazas de muerte, de alguien que Claudia deja entrever fue mandado por la propia Chiquis.

Ente todo lo que se ha sabido de Galván, salió a relucir que trabaja como “stripper” y en una entrevista a “El Gordo y La Flaca” ella explicó las razones por las cuales tiene este oficio.

“Mi niño tenía nueve meses y no tenía dinero para comprarle zapatos“, dijo. “Era octubre y ya había crecido. La ropa del baby shower ya no le quedaba. Cada cheque algo pasaba y lo que podía comprarle a mi niño… zapatos de $60 dólares. Una amiga mía me dijo, “¿qué haces viviendo así Claudia? Yo trabajo aquí, vas a estar bien, vas a estar mejor.” Lo hice y me acuerdo que en mi primera noche hice $1,200 dólares”.

A pesar de las críticas, Claudia Galván dice que su trabajo le ayuda a mantener a sus tres hijos.

“Sus padres no están y si no van a tener padre, van a tener mucha madre”, explicó. “Yo por eso me sacrifico… de estar con ellos en el día como una [ama de casa] y en la noche me voy trabajo, hago mi dinerito, me regreso y todos los biles pagados a tiempo, casa, hogar, comida. Todo mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer por su familia“.