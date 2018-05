La hija de Michael Jackson fue traicionada por su atrevido escote

El atuendo de Paris Jackson no dejó nada a la imaginación

Paris Jackson ha dado mucho de qué hablar en su paso por Europa. Primero fue por su abrupta salida del desfile de modas de Dior, pero después ha sido su atrevimiento y minúsculos atuendos, lo que se llevó las portadas.

La hija del “Rey del Pop”, Michael Jackson, fue traicionada por su escote mientras fumaba en el balcón del lujoso hotel donde se hospedó en Venecia, Italia.

La lente de los paparazzi estuvo ahí para registrar el incómodo momento.

Pero eso no fue todo, los diminutos shorts de la joven de 20 años también atrajeron las cámaras indiscretas, constatando una vez más que Paris Jackson es un alma libre.

Y es que la heredera del legendario cantante es una consentida de los paparazzi que siempre están tras ella. Ha sido captada por sus hábitos al depilarse las axilas y por las compras que hace en tiendas legales de marihuana.

Aclara qué sucedió realmente en el desfile de Dior

Después de que su asistencia a la presentación de la colección crucero de Dior acaparara un sinfín de titulares por su sorprendente ‘desaparición’ nada más comenzar el espectáculo, Paris Jackson ha echado mano de sus redes sociales para aclarar qué sucedió realmente el pasado viernes y por qué no se quedó a presenciar el desfile.

Tal y como se sospechaba, el motivo del disgusto de la actriz y modelo no tenía nada que ver con el mal tiempo o el retraso con que comenzó el show, sino con el uso de animales -en concreto caballos- sobre la pasarela. Al mismo tiempo también ha querido hacer hincapié en que, en contra de lo que se había dado a entender, en ningún momento molestó al resto de asistentes mientras se levantaba de su asiento y se dirigía hacia la puerta.

to be clear, i did not “storm out” of the show. i quietly got up and walked out trying my hardest to not cause a scene, because i do not support animals being branded and whipped. not trying to become enemies in the fashion world in any way, but i will always be myself. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) May 29, 2018

“Para ser exactos, no me marché hecha una furia del desfile. Me levanté en silencio y me fui intentando con todas mis fuerzas no hacer una escena, porque no apoyo que se marque o se azote a los animales. No estoy tratando de ganarme enemigos en el mundo de la moda, pero tengo que ser fiel a mis principios”, arranca el comunicado que ha difundido.

“Además, no estaba enfadada, estaba sorprendida y apenada. No me cabe duda de que todas las grandes casas de moda abrazarán muy pronto una política en contra de la crueldad animal y las pieles, como viene siendo la tendencia mayoritaria. ¡Y todos deberíamos alegrarnos al respecto!”, ha concluido.

Varios testigos han corroborado la versión de los hechos de la joven en declaraciones a la revista People, en contra del relato que ofrecía este lunes el portal WWD recalcando que todos los presentes se habían percatado del momento exacto en que Paris abandonaba su puesto en primera fila para poner rumbo furiosa hacia la salida, donde se fotografió posando con los pies en un charco y mirando al cielo para compartir más tarde la imagen en Instagram.

Con información de Showbiz.