Trump: “habría preferido no haber nombrado a Jeff Sessions como Fiscal General”

Nuevamente el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra su fiel pero vilipendiado escudero, Jeff Sessions.

Trump dijo este miércoles que lamenta su decisión de haber elegido a Jeff Sessions como fiscal general, en una nueva rabieta del primer mandatario en medio del avance de la investigación de la Trama Rusa.

Respondiando al representante de Carolina del Sur Trey Gowdy, quien dijo anteriormente en CBS que Trump “podría haber elegido a alguien más” para dirigir el Departamento de Justicia, el presidente respondió: “¡Ojalá lo hubiera hecho!”.

Rep.Trey Gowdy, “I don’t think so, I think what the President is doing is expressing frustration that Attorney General Sessions should have shared these reasons for recusal before he took the job, not afterward. If I were the President and I picked someone to be the country’s….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018