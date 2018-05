Uber y Lyft: un negocio ya no tan rentable

Estudio revela que un 80% de choferes quiere negociar contratos y conseguir acceso a compensación de trabajador, seguro de salud y otros beneficios

Lo que antes algunos, que se aventuraban a convertirse en conductores de transporte privado como Uber y Lyft, consideraban un pasatiempo que daba ganancias extras; con el tiempo, este trabajo se ha convertido en su principal método de sostén para el hogar.

Un estudio publicado hace poco demostró que en el condado de Los Ángeles, cerca de la mitad de choferes de estos servicios trabajan tiempo completo y para uno de cada dos choferes, este es su único empleo.

Robert, de 50 años de edad, ha trabajado por dos años para ambas empresas. Cuenta que al principio conducía para hacerse de un dinero extra; sin embargo con el alto costo de vida en esta ciudad, notó que el salario de su trabajo regular ya no le alcanzaba y optó por aumentar sus horas como chofer.

Confesó que en la actualidad llega a manejar hasta 50 horas a la semana para poder ganar un salario digno en su trabajo “extra”.

“Me ha tocado llevar personas hasta la frontera [Estados Unidos/México], voy a San Diego o a Coachella”, dijo Robert, quien prefirió ocultar su apellido por seguridad.

No obstante, con el salario que recibe como chofer se ha dado cuenta que lo que los conductores ganan no se compara en lo más mínimo con las cantidades exuberantes que estas compañías recaudan de cada viaje.

“Para hacer una plata razonable de unos 200 dólares tienes que trabajar de 10 a 12 o [a veces] hasta 14 horas por día”, indicó Robert. “La ganancia difiere dependiendo de las horas del día”.

Agregó que, por ejemplo, las horas más concurridas son desde las 6:00 a.m. a 9:00 a.m., entre semana y de 5:00 p.m. a 2:00 a.m. los viernes y sábados

Paga equitativa

El estudio More Than a Gig: A Survey of Ride-hailing Drivers in Los Angeles entrevistó a 260 choferes de Lyft y Uber y realizó ocho entrevistas más a fondo entre agosto y diciembre del 2017.

Éste reveló que los choferes son personalmente responsables por los gastos de sus vehículos, incluyendo gastos en accesorios y amenidades que sus clientes esperan —tales como cargadores de teléfonos, mentas y agua.

Agrega que un 44% de conductores reportó dificultades en pagar gastos básicos del trabajo, como gasolina, seguro y mantenimiento de su vehículo.

“Manejar para compañías como Uber y Lyft a menudo no es solo un trabajo de corto plazo. Para muchos choferes, es su trabajo principal de tiempo completo y dependen de él para sostenerse a sí mismos, a sus familias y a sus hijos”, dijo Janna Shadduck-Hernández, directora del Proyecto Labor Center de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

El estudio reporta que el 80% de motoristas quiere negociar sus contratos y conseguir acceso a compensación de trabajador, seguro de salud y otros beneficios.

Al 79% de choferes que participaron en la encuesta le gustaría formar parte de una organización para trabajadores para poder abogar por un mejor sueldo y mejores condiciones de trabajo.

Robert dijo que actualmente su ganancia es de 12 a 15 dólares por hora, pero de aquí debe descontar el mantenimiento de su vehículo, gasolina y amenidades para los clientes. Para recibir un gasto razonable él, al igual que otros choferes, esperan que se pueda aumentar un sueldo donde puedan trabajar por alrededor de 25 a 30 dólares la hora.

Para recibir un gasto razonable él, al igual que otros conductores, esperan que se pueda aumentar un sueldo a alrededor de 25 a 30 dólares la hora.

“Los clientes esperan servicios de limusina, pero no se dan cuenta que esto vale dinero y cuando se quejan la compañía nunca coge el lado de nosotros [los choferes] solo nos desconectan [del servicio]”, dijo Robert, quien ya ha sufrido esta penalidad dos veces. Además, indicó que los choferes son empleados como contratistas independientes.

Lucero Herrera, una analista de investigaciones en el UCLA Labor Center, dijo que los motoristas enfrentan dificultades financieras.

“Más de la mitad de las/os choferes preferirían ganar un salario por hora y que tomen en cuenta sus gastos”, dijo la analista. “Un poco más de un tercio de choferes compran o rentan su vehículo para poder trabajar como choferes en compañías de servicios de transporte privado y esto los atrapa en gastos”.

Para enfrentar estas carencias del oficio, tanto autores del reporte como conductores recomiendan regular las compañías de servicios de transporte privado para disminuir la competencia injusta con otros proveedores de transporte. También enfatizan la necesidad de que haya trabajos de calidad y sueldos competentes para todos los trabajadores.

Ante dichas acusaciones la compañía Lyft dijo que ha encuestado a 37,000 choferes a nivel nacional en lugar de los 260 a nivel condado de los cuales solo 65 son conductores de Lyft, que incluye el reporte.

“La mayoría de los conductores usan Lyft como una forma de complementar sus ingresos y como una oportunidad de ganancia flexible. En Los Ángeles específicamente, el 93% conduce menos de 20 horas por semana y 99% realizan su [trabajo] de conducir entre sus trabajos, clases, cuidado de niños y otras actividades”, dijo Allen Narcisse, supervisor general de Los Ángeles para Lyft. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta de Uber.