Bella Hadid aclara rumores sobre supuesta cirugía en el rostro

Algunos consideran que la hipnótica belleza de la maniquí no puede ser del todo natural

Desde hace tiempo, cada selfie e imagen de Bella Hadid es analizado hasta el milímetro en busca de alguna pista que confirme que ha sucumbido a la tentación de la cirugía como ya han hecho otras celebridades más jóvenes que ella. Esa obsesión por su supuesto paso por quirófano resulta hilarante para la modelo en vista de que en realidad siente verdadero pánico ante la idea de inyectarse cualquier sustancia bajo la piel.

“La gente cree que me he hecho un montón de operaciones o que me he retocado esto o lo otro. Y sabes qué, podríamos hacer un escáner de mi cara sin problemas, cariño, porque lo cierto es que me asusta incluso la idea de ponerme infiltraciones en los labios, así que jamás me atrevería a tocarme el rostro“, asegura la modelo de 21 años en una nueva entrevista a InStyle.

Lo más irónico de esos rumores, que parecen considerar que la hipnótica belleza de la maniquí no puede ser del todo natural, es que en su infancia Bella se torturaba precisamente por culpa de sus características facciones, que en la industria son a menudo comparadas con las de un gran icono de los noventa: la exprimera dama de Francia Carla Bruni.

“Ahora he aprendido a quererme a mí misma, pero antes me sentía muy insegura por culpa de mis caderas. Tenía una cintura muy estrecha y unas caderas grandes, y estaba algo gordita. Y en contraposición, mi hermana era muy atlética y tenía unos abdominales muy marcados. Y además, siempre pensé que tenía una cara muy rara. Recuerdo perfectamente las cosas que me decían al respecto; cómo se burlaban de mí por mis rasgos“.

A post shared by 🦋 (@bellahadid) on May 4, 2018 at 1:19pm PDT

Por supuesto, a día de hoy no falta quien sigue criticando a la estrella de las pasarelas en ese foro tóxico en que se han convertido las redes sociales y del que a ella le gusta desconectar periódicamente por su salud mental.

“Trato de apagar mi teléfono y recordar que las únicas opiniones que importan son las de aquellos que me rodean… He aprendido que siempre va a haber alguien que te odie porque sí y no hay nada que puedas hacer al respecto más que ser tú misma y aceptarte“, explica acerca de su forma de lidiar con los ‘haters’.

“Pero no puedo evitarlo: la energía de otros me afecta enormemente. A menudo pienso que me gustaría conocer en persona a alguno de ellos y decirle: ‘¿Lo ves? No soy tan mala como crees'”.