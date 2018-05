Una mujer “ilustra” Google Maps con un video de uno de sus senos

El video se convirtió en una promoción viral para un lugar remoto de Taiwán

Un camino remoto en el condado de Pingtung, Taiwán, se ha convertido repentinamente en una atracción viral en Google Maps para los habitantes más sedientos de Internet gracias a un video subido por una turista que muestra uno de su pechos.

FOX NEWS: Woman flashes her breast on Google Maps pic.twitter.com/EpBpzLC2Wc — Tania Shah (@Sam_Yes_VSS) May 31, 2018

De acuerdo con el New York Post, que conservó el video en este URL aunque Google Maps lo eliminó, el video muestra a una mujer joven mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie la ve, un movimiento que no tiene mucho sentido si se considera el video se subió a un servicio que tiene más de dos mil millones de usuarios activos mensuales, antes de exponer su pecho a la cámara, junto con lo que parece ser un tipo de contenedor de alimentos vacío que probablemente no sea de interés.

No se sabe mucho en este momento sobre la persona responsable de subir el clip.

Según las propias pautas de Google, las personas que contribuyen con fotos y videos a Google Maps tienen su perfil vinculado al contenido, que muestra su nombre tal como aparece en su página “Acerca de mí”, aunque es fácil crear una cuenta falsa. La cuenta no ha sido vinculada a nadie, y los medios locales solo se han referido a la mujer en el video como “occidental”, según el New York Post.

Google ha eliminado el video, probablemente a instancias de informes de los usuarios o, al menos, informado por los cientos de comentarios enviados a un camino lejano rodeado principalmente de tierras de cultivo. Según el New York Post, Google le dijo al blog tecnológico Apple Daily, con sede en Hong Kong, que está investigando cómo se subió el clip a la plataforma.

El periódico británico The Sun informó sobre el video el martes y agregó que la publicación del video ha generado una afluencia de reseñas de 5 estrellas y respuestas entusiastas de los usuarios en la plataforma.