California subinforma sobre los crímenes de odio, según auditoría

Aun con el mal recuento, los delitos de odio informados en California aumentaron un 20 % entre 2014 y 2016

Foto: Los Angeles Best Of (Twitter)

El Estado Dorado no reporta los crímenes de odio al FBI, a los legisladores estatales y al público porque las agencias policiales locales carecen de políticas y capacitación adecuadas, según dijeron el jueves los auditores estatales.

La auditoría encontró que la “falta de orientación y supervisión proactiva del Departamento de Justicia ha contribuido a que los crímenes de odio no se denuncien o se denuncien erróneamente”. La entidad aludida culpó a los recortes presupuestarios de hace una década por eliminar sus revisiones de control de calidad de las agencias locales de aplicación de la ley y dijo que buscará más dinero para mejorar su supervisión y alcance a la comunidad.

Estos crímenes se definen como aquellos dirigidos a las víctimas por su raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, género o una discapacidad. E, incluso con el recuento insuficiente, los delitos de odio informados en California aumentaron en más del 20 % entre 2014 y 2016, de 758 a 931.

El Fiscal General Xavier Becerra, que supervisa el departamento y se postula para retener la oficina en las elecciones primarias de la próxima semana, anunció poco después de la publicación de la auditoría que proporcionó más orientación para la policía local y creó una nueva página web y un folleto sobre prevención de delitos de odio y reportar crímenes de odio.

Los auditores encontraron problemas con las políticas de crímenes de odio en las cuatro agencias que revisaron, incluido el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, el Departamento del Sheriff del Condado de Stanislaus y el Departamento de Policía de la Universidad Estatal de San Francisco. Las cuatro agencias combinaron los crímenes de odio subinformados en alrededor del 14 %, un total de 97 crímenes de odio.

La mayor parte del subregistro fue del LAPD, que objetó algunos de los hallazgos y dijo que ya cuenta con nuevas políticas y procedimientos para cumplir con las recomendaciones de los auditores. De 622 crímenes de odio identificados por la policía de Los Ángeles desde 2014-2016, los auditores encontraron que 89 no fueron informados al estado.

Los cuatro departamentos juntos identificaron erróneamente otra docena de casos que los auditores dijeron que deberían haber sido reportados como crímenes de odio. Otros 36 delitos de odio aparentes no fueron denunciados por varias agencias policiales universitarias, según los auditores. Los crímenes de odio tampoco son denunciados porque casi un tercio de las 245 agencias de aplicación de la ley encuestadas por auditores no hacen nada para alentar al público a denunciar crímenes de odio.

Eso se suma a un problema nacional de subregistro: las autoridades federales estiman que más de la mitad de los crímenes de odio no se denuncian a la policía. Así, una investigación de Associated Press hace dos años descubrió que más de 2,700 departamentos de policías y alguaciles del condado no habían presentado un solo informe de crímenes de odio para el recuento anual de delitos del FBI durante los últimos seis años, o alrededor del 17 % de todas las agencias policiales de la ciudad y el condado.

Los defensores dijeron que la falta de un conteo preciso enmascara el alcance de los crímenes de prejuicio en un momento de mayor tensión racial, religiosa y étnica.

Los auditores encontraron que la policía de la Universidad Estatal de San Francisco necesitaba actualizar su definición desactualizada de crímenes de odio, mientras que los dos departamentos del sheriff deberían proporcionar a los patrulleros formas que ayuden a caracterizar los crímenes de odio.

Según los auditores, las agencias también deberían proporcionar capacitación periódica de actualización sobre crímenes de odio a los oficiales y un mayor alcance comunitario alentando el reporte de crímenes de odio.