Desiree Lowry publica video de su accidente que terminó en fractura

Mi nuevo look por las próximas 6-8 semanas!😩😩😩Cómo manejaré este pequeño percance en medio de mucho trabajo y cómo mantener mis ánimos arriba? Lo compartiré contigo en mi vlog en YouTube desde mañana. El link esta en mi bio- www.youtube.com/desireelowry #vidaaotronivel #lavidacontinua #quererespoder #mentepositiva #nopainnogain💪

A post shared by Desiree Lowry (@desireelowryreal) on Jun 4, 2018 at 5:44am PDT