Horóscopo: Qué pueden esperar los hombres en junio según los astros

Descubre cómo afectarán los planetas y los signos del zodiaco el comportamiento de los hombres

Los astros tienen su propia perspectiva acerca de la energía masculina y esto es lo que les proponen a los varones para el mes de junio:

Cambios económicos para tu amor de Aries, que estará con ganas de compartir y repartir cordialidad y sonrisas. Tu valeroso campeón tendrá una presencia impactante, entremezclada con algunos modales raros en él, más ligados al encanto. ¿Será la Luna en Leo que lo tenga así? Si te gusta, entiende que esto pasa dos o tres días, por lo menos una vez al mes. Una cuestión familiar lo motiva a investigar sobre su pasado.

Tu taurino, más acelerado e inquieto de lo que ya es, probablemente por algún tema económico o legal que le quita el sueño. Hasta el 18, recomiéndale que se asesore con un abogado que no sea el que ya conoce y que escuche opiniones diferentes. Todo va a adquirir mejor futuro después de un primer golpe necesario. Tu amor se está haciendo grande en lo referido a recursos compartidos.

Excelente mes para tu amor de Géminis. Va a estar en su salsa: contactos, viajes, trámites (que implican paciencia, y esto no es lo suyo), pero con estímulos laborales que le abren puertas hacia buenas posibilidades de avanzar, incluso a nivel económico. Todo esto como parte de una cotidianidad laboral desafiante y entretenida a la vez. Para los dos, proyectos que requieren madurez y compromiso emocional.

Tenaz, seguro, magnético e irradiando centro, en un período de afirmación y de certezas internas. Así va a estar tu amor. Aun en medio de movimientos laborales un poco inquietantes, lo vas a ver calmado y seguro. Este canceriano que colma tu mundo emocional siempre está a favor de que tu corazón esté bien. Dentro de su lugar de trabajo, imprevistos y cambios que lo van a empujar a pensar en ir por algo mejor.

Tu León, romántico empedernido y dependiente de que lo mires (aunque se disfrace de ser un humano autosostenido en su mundo emocional), este mes viene con sorpresas para ti que te van a encantar. Prepárate, que después del 20 te va a estar contando algo de lo que van a disfrutar en compañía. Para tu amor, en su trabajo, todavía algunos revuelos que, a la larga, van a ser favorables para él.

Mes de alta exposición, de intercambios, de participación social, de mucha demanda en su área laboral. Sucede que está en un período de inicio de una nueva etapa en su trabajo, que para él implica más responsabilidades y mucha concentración, pero son desarrollos y progresos que van a redundar en su capacidad de ahorro y en su autoafirmación. Además, encuentros con amigos muy queridos.

Con su familia de origen, temas que no va a poder postergar para más adelante. Si hay cuestiones de dinero que vengan de una propiedad familiar, aconséjale que sea cauto y se asesore con alguien de confianza. Sería más que conveniente que no firme nada hasta el 19 (y menos que salga de garante). En su trabajo, tu libriano va a estar haciendo uso de esa sonrisa con la que logra hipnotizar hasta a los más duros.

Su palabra este mes va a ser una especie de bomba atómica en acción. Va a llegar al fondo de situaciones poco santas que venía tramando gente de poder en su trabajo. Su poderosa capacidad de oler lo más oscuro lo va a llevar a descubrir mentiras sobre las que se estaba sosteniendo una aparente e ingenua actividad de beneficencia. ¡Tranquila! Tu amor sabe cómo manejarse entre lobos, es un experto en esto.

Con un viaje en puerta. Además, con miles de proyectos en su trabajo que son todos para más adelante, para los que se va a estar preparando desde ahora. No va a estar del todo relajado, porque no es este un tiempo de certezas. Vas a tener que hacerle pata hasta dentro de un mes y medio, momento en el que todo va a comenzar a hacerse real y a acomodarse mejor, dentro de lo que es su área laboral.

Para tu capri, un mes de concretar y materializar deseos. Lo vas a ver muy en contacto con su voluntad de hacer, lleno de reuniones y entrevistas que no va a poder postergar ni derivar y, además, ¿estudiando? No va a parar con su anhelo de defender su seguridad material, sus ganas de crecer y de darles más impulso a sus finanzas. Pero ¡tiene que bajar un cambio para que su cuerpo no sea quien tenga que frenarlo!

La creatividad de tu amor de Acuario va a estar toda puesta en cambiar cosas dentro de su casa. ¿Tal vez esté pensando en mudarse? Va a necesitar hacer de su hogar el lugar que lo acune en este momento de cambios personales tan importantes que llegan para él con la entrada de Urano al signo de Tauro… En su trabajo, un período de estabilidad con algunas novedades. A partir del 16, firma de papeles importantes.

Además de su trabajo, en el que se va a estar moviendo con seguridad y buenos resultados, lo vas a ver a tu amor de Piscis con un rol de autoridad dentro de un equipo al que va a coordinar con excelencia y que va a confiar en su sabiduría colectiva. Tu pisciano va a estar creando una cooperativa, o colaborando con una fundación, o generando actividades que promuevan beneficios a un comedor infantil.