Mira lo que pasa cuando Raúl de Molina intenta baila bachata

Mi tarea de profesora de baile no es nada fácil con Rauli ufff, 😟😄 díganme la verdad! Del 1 al 10 cuanto le dan a @rauldemolina bailando bachata? 😆 #bachata #clarissamolina #baila #Repost @rauldemolina ・・・ Miren que bien me muevo con @clarissamolinaofficial bailando bachata. Ni @romeosantos puede conmigo! #bachata #republicadominicana

A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) on Jun 5, 2018 at 12:55pm PDT