Soccer, picnics y luchas en patines: lo que viene en deportes en la Bahía

Miércoles 13 de junio

Earthquakes vs the Revolution

Pues es miércoles 13, pero como si fuera martes para los Quakes porque andan bien salados. La pasada afirmación porque los Timbers los eliminaron de la Open Cup Lamar Hunt, que es más o menos una Copa MX en México (claro, con sus debidas distancias). Pero ni esa pueden ganar los Quakes. Deberían de deshacer el equipo y volverlo a formar, a lo mejor les va igual de bien que como los benjamines Los Ángeles o Atlanta United, el primero en su año debut en cuarto lugar del Oeste y el segundo como líder del Este en su segunda temporada. La Revolución de Nueva Inglaterra viene a San José a aplastar a los Terremotos, a ver si éstos despiertan y comienzan a ganar partidos. New England Revolution vs San José Earthquakes, miércoles 13 de junio a las 7:15pm, en el Avaya Stadium. Sjearthquakes.com para más información.

Sábado 16 de junio

Día de campo estilo San Francisco 49ers

Aunque este no es propiamente un evento deportivo, sí es una invitación a celebrar al equipo favorito del Área de la Bahía (pues sí, aunque a la banda de los Raiders no le guste, porque los de negro y plata ya están con un pie en Las Vegas). Habrá taco trucks, comúnmente conocidos como “loncheras” y tendrán diversos antojitos para que cuando llegues con toda la familia y tu colchita para poner en el pasto te la pases empacando bocadillos y disfrutando de una buena cerveza o copa de vino, porque también habrá degustación de la uva fermentada. Habrá actividades para los chamaquitos, música, regalos y firma de autógrafos de algunas leyendas de los 49ers. Todavía no se confirma si habrá algún jugador actual, pero se espera que al menos un par pasen a saludar a los fans. El picnic de los 49ers se realizará en el campo del Levi’s Stadium y es un evento familiar diseñado para los fans del legendario equipo de San Francisco. Sábado 16 de junio de 1 a 3pm. Compra tus boletos en línea rápido, porque seguramente van a volar. Tu entrada incluye una comida, ya sea de las loncheras o los restaurantes locales, así como la prueba de las cervezas locales. Niños menores de 12 años entran gratis con un adulto con boleto pagado. Visita 49ers.com/community/events/picnic para más información.

Sábado 30 de junio

Celebran una década de Derby femenino en Santa Cruz

El Derby es un rudo deporte donde la velocidad y el contacto se hacen presentes. Aunque no es una disciplina exclusiva de las féminas, es muy popular entre ellas. En este 2018 las Santa Cruz Derby Girls cumplen 10 años en la citada ciudad costera y lo celebran con un juego doble: a las 4 pm las Seabright Sirens enfrentan a las Monterey Bay Derby Dames; poco después, el equipo estelar de Santa Cruz, las Boardwalk Bombshells (algo así como las guapas del paseo marítimo), chocarán con las rudas, rudísimas de las Oakland Outlaws (fugitivas de las ley, pues). En la reciente clasificación dada a las Bombshells por WFT Derby Association figuran como las número 17 en el mundo, o sea que verás un encuentro de calidad y con muchos golpes. No te lo pierdas. Para compra de boletos y más sobre el este vertiginoso deporte, visita santacruzderbygirls.org.