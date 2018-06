Chucho Ramírez: sería sensacional que Osorio nos callara la boca con el Tri en Rusia

El ilustre entrenador mexicano está en el Mundial como parte de comentaristas de Telemundo

Jesús “Chucho” Ramírez siempre tendrá su nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mexicano. Bajo su serena conducción, la selección tricolor sub 17 logró en 2005 el primer campeonato mundial de este deporte para su país.

El director técnico que también dirigió al Tri mayor y a las Águilas del América hizo tiempo atrás la transición a comentarista y hoy es parte del talento de la cadena Telemundo para Rusia 2018.

“Yo creo que ese mensaje es muy padre para la gente, de que alguien que ya lo vivió en la cancha te pueda decir lo que está pasando. Más allá de transmitir un juego como tal, lo padre de este grupo de expertos es que te pueden decir algo que ellos ya vivieron”, dice Ramírez en entrevista.

No es el primer rodeo para Chucho Ramírez como analista en la Copa del Mundo. Ya estuvo en otros con Televisa. Curiosamente, hace cuatro años en Brasil, su hijo Diego estuvo en el banquillo de México como auxiliar de Miguel “Piojo” Herrera, pero Chucho no pudo ir a ningún partido del Tri porque su tarea era estar en los estudios en Río de Janeiro.

Para Ramírez, un aspecto central para el futbolista en un Mundial es la emoción misma de estar presente.

“Esa parte debe de motivar siempre al jugador. La gran expectativa no de un aficionado al fútbol, sino de un país”, señala Ramírez, quien advierte: “Pero no todo se puede hacer con pasión. Hemos visto tantos partidos que tanta presión de la gente hacia el jugador éste no la sabe canalizar y se convierte en desesperación más allá de confianza”.

Osorio no le convence

Chucho Ramírez no está muy impresionado por el trabajo que Juan Carlos Osorio ha realizado al frente del Tri. Específicamente encuentra extraño –como tal vez millones de mexicanos– que no exista un once ideal definido.

“Yo entiendo que a lo mejor tú plantees un partido y que tu lado izquierdo es muy vulnerable porque es muy lento ese jugador y vas a meter a un jugador veloz. Vale. Pero (Osorio) no ha acabado de convencer a la gran mayoría de los mexicanos. Siempre quedan dudas”, dice Ramírez.

Sin embargo, Chucho cree en los jugadores. Él dirigió prácticamente al núcleo del actual equipo desde que tenían 13 años de edad en las escuadras sub 15 de México, incluyendo a Carlos Vela, Giovani y Jonathan dos Santos, Héctor Moreno, Diego Reyes, Marco Fabián y otros.

“Esa responsabilidad ya la tienen que asumir”, afirma. “La expectativa para mí debe ser grande. Esos chavos ya han ganado Mundial (sub 17), Olímpicos, ya han jugado en Europa; entonces hoy la expectativa, ¿cuál puede ser?”.

Y agrega el entrenador: “Yo pienso que ahora que han dicho que quieren ser campeones no creo que sea nada más un discurso que lo tienes que decir. Me da tranquilidad que ya vivieron cosas importantes… Al final sería sensacional que (Osorio) nos callara la boca con resultados, y en el fondo a mí no me extrañaría”.

Ya entrado en optimismo, Ramírez traza un posible camino de México en Rusia.

“Mínimo tendríamos que empatar el partido con Alemania y eso generaría un alto nivel de seguridad”, estima sobre el duelo del domingo 17 de junio en Moscú. “Los otros dos partidos (vs. Corea y Suecia) yo los veo ganables. Esa primera ronda no creo que tengamos problema en pasarla”.

La oferta mundialista de Telemundo

Una de las grandes tradiciones del fútbol en Estados Unidos era que la Copa del Mundo se transmitía en español por Univision. Cuando Rusia 2018 está por comenzar es pertinente recordar que este será el primer Mundial transmitido por Telemundo, cadena que ha anunciado más de 1,500 horas de cobertura en sus distintas plataformas.

La empresa propiedad de Comcast transmitirá los 64 partidos en vivo, la mayoría de ellos por el canal Telemundo, y el resto (cuando haya partidos simultáneos) por Universo, con retransmisiones el mismo días todas las tardes y noches por Universo. Los juegos también podrán verse vía “streaming” a través de las aplicaciones Telemundo Deportes En Vivo y NBC Sports App.

Andrés Cantor, sin duda el cronista de fútbol más emblemático en Estados Unidos, encabeza al equipo de narradores y comentaristas de Telemundo, que incluye a varias leyendas del fútbol internacional. El equipo se conforma por cuatro duplas de transmisiones que se repartirán el menú de juegos.

Las parejas de transmisiones anunciadas son: Cantor con Manuel Sol en al menos 14 partidos de la fase de grupos; Sammy Sadovnik con Eduardo Biscayart en 12 juegos de la primera fase. Copán Álvarez junto a Viviana Vila, la primera mujer en la historia en comentar las acciones de una Copa del Mundo, y Erasmo Provenza junto al exmundialista argentino Claudio Borghi.

A estas parejas de comunicadores se unirán con comentarios y análisis antes y después de los partidos Carlos Hermosillo, Diego Forlán, Juan Pablo Ángel, Juan Pablo Sorín, Teófilo Cubillas, Rolando Fonseca, Chucho Ramírez y Tab Ramos, además de que el exárbitro Horacio Elizondo analizará todas las jugadas polémicas durante el torneo