Gana el premio gordo de la lotería y sorprende a todos al reclamar el dinero

Las redes han vuelto virales las fotos de la última ganadora de la lotería en Jamaica que utilizó una curiosa forma de proteger su identidad a la hora de recibir su jugoso premio.

Antes de ganar el premio mayor del Super Lotto de $1 millón de dólares el pasado 11 de mayo de 2018, N. Grey dijo a los medios locales que estaba a punto de perderlo todo debido a las deudas.

Sin embargo, hoy la ciudadana de Jamaica es millonaria después de recibir oficialmente el jugoso cheque de Supreme Ventures Limited en St Andrew, Jamaica, reportó el Huffington Post.

No obstante lo que más llamó la atención y lo que la hizo famosa fue que la mujer llegó a recibir el premio vistiendo una máscara de emoticon para proteger su identidad.

Gray admite que tiene un gran temor de ser robada y, en un intento de evitar que esto suceda, ha hecho todo lo posible para proteger su identidad. Durante la ceremonia celebrada por la organización de lotería, se presentó para saludar a la prensa con su cara cubierta con una máscara de emoji amarillo brillante y una peluca.

And just like that, N. Gray goes from being an ordinary Jamaican to a #SuperMillionaire. Congratulations from Supreme Ventures. pic.twitter.com/OUrOkEvanc

— Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) June 5, 2018