Vince Vaughn es arrestado en Hermosa Beach por conducir ebrio

El actor de "Dodgeball" fue arrestado por conducir bajo la influencia y por resistir, retrasar u obstruir a los oficiales

El actor Vince Vaughn ha sido arrestado el domingo de madrugada bajo sospecha de conducir bajo la influncia del alchol, según las autoridades.

La detención tuvo lugar en un puesto de control de DUI alrededor de la 1 a.m. hora local en Hermosa Beach, a las afueras de Los Ángeles, California, según el sargento Matt Sabosky del Departamento de Policía de Manhattan Beach.

El protagonista de The Lost World (1997), Pyscho (1998), The Cell (2000), Dodgeball (2004) y The Internship (2011) fue arrestado por conducir bajo la influencia y por resistir, retrasar u obstruir a los oficiales, dijo Sabosky.

También fue arrestado un pasajero masculino no identificado que viajaba con Vaughn, bajo cargos de obstrucción a oficiales e intoxicación pública.

Ambos hombres fueron llevados a la cárcel de Manhattan Beach, donde pagaron la fianza correspondiente.