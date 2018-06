ICE captura a madre indocumentada y a su hijo de 10 años en operativo familiar

La hicieron volver a su casa a entregar al resto de su familia

Otra incursión de ICE en el corazón de Nueva Orleans, Luisiana deja a toda una familia inmigrante bajo custodia de las autoridades migratorias.

La operación se llevó a cabo en el distrito de Metairie el pasado miercoles en las horas de la mañana cuando la inmigrante guatemalteca, Sorayda Pérez-Solís se disponía a comprar comidad para sus hijos.

Según líderes del grupo proinmigrante de Nueva Orleans Congreso de Jornaleros, oficiales del condado de Jefferson Parish y agentes de ICE abordaron a Pérez y le pidieron su documentación.

“Parece que ella se asustó y corrió. Y ellos corrieron atrás de ella y la detuvieron, haciéndola agachar en el suelo”, aseguró Raquel Taber, activista del grupo en entrevita con Mundo Hispanico.

Luego los agentes de ICE la obligaron a ir a su casa, donde arrestaron a su hijo de 10 años, a su padre, Saul y a su hermano, Nelson Recines. El unicó miembro de la familia que no fue llevado por los agentes de ICE fue un menor ciudadano estadounidense.

“Trataron de quitarme el niño menor de la señora, yo no los dejé, obviamente. Yo le dije que si tenían un papel de custodia, ellos me dijeron que no, entonces yo les dije que no podía entregar un niño menor, ciudadano americano sin que tuvieran un papel de custodia firmado por un juez. Me amenazaron y me dijeron que iban a volver con el papel”, contó una vecina cercana de la familia Pérez que presencio el operativo.

Testigos dijeron que algunos agentes de inmigración comenzaron a tocar incluso la puerta de una residencia que no correspondía a la de Pérez y que decían ser del “¡Post Office o oficina postal!”.

Por su parte ni Sorayda, ni el niño de 10 años, ni ninguno de sus familiares detenidos contaban con antecedentes penales aseguraron los líderes de la organización proinmigrante, que lleva más de una década trabajando con la comunidad.

Por su parte, Bryan Cox,el portavoz de ICE para la región sureste del país, aseguró que “los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron a la guatemalteca Sorayada Pérez-Solís durante un operativo en Louisiana el pasado 6 de junio”.

“En noviembre de 2016, un juez federal de inmigración ordenó a la Sra. Pérez-Solis que abandonara el país, después de que ella no compareciera a una audiencia en la corte de Inmigración. Pérez fue identificada por las autoridades cuando intentaba ingresar de manera ilegal a los EEUU, en septiembre de 2013. En ese momento, las autoridades la colocaron bajo supervisión y no cumplió con sus requisitos de presentación de sus citas de reporte. Actualmente se encuentra bajo custodia de ICE”, concluyó Cox.