Alexi Lalas, leyenda del Team USA: ‘Yo apoyo al Tri y quiero que le vaya bien’

La estrella de los comentaristas de FOX en Rusia 2018 revela cómo la Copa del Mundo cambió su vida en el asiento medio de un avión

Su nombre completo es Panayotis Alexander Lalas (Birmingham, Michigan, 1970), mejor conocido como Alexi Lalas, uno de los emblemas del fútbol de los Estados Unidos desde que se dio a conocer en el Mundial de 1994 como imponente defensa central con una apariencia más de cantante de rock (su otra gran pasión) que de futbolista con su gran melena y la barba roja.

Lalas es una de las estrellas del equipo de comentaristas que la cadena FOX tiene en Rusia para la cobertura completa del Mundial. Su labor, como ó el mismo la describe es “antes de cada juego, darle al aficionado las razones por las que tiene que mirar el partido; al medio tiempo decirle lo que ha pasado, por qué y lo que va a pasar; y después del partido, todo lo que ha sucedido, y hacerlo de una manera informativa y entretenida”.

FOX tiene los derechos de Rusia 2018 para Estados Unidos en inglés y es otra opción para el público. Y este jueves empieza su labor desde el estudio en plena Plaza Roja de Moscú, junto a la Catedral de San Basilio.

Por cierto, como parte del equipaje de Alexi Lalas para las seis semanas de estancia en el primer viaje de su vida a Rusia no podía faltar algo. “Siempre viajo con mi guitarra. Amo el Mundial, pero es necesario estar unos minutos lejos del fútbol y por eso traigo mi guitarra”, revela.

Esto nos dijo hace unos días en entrevista.

¿Qué aspecto te tiene más emocionado en esta Copa del Mundo?

Hay muchas historias sobre el campo y afuera del campo, empezando por el país, especialmente para los estadounidenses. Yo crecí hablando sobre Rusia, todavía estamos hablando sobre Rusia. Y sobre la cancha, muchas historias: Alemania tratando de repetir, Messi intentando sobrevivir frente a la enorme presión de la sombra de Diego Maradona para levantar la Copa del Mundo, Neymar tratando de recuperarse para llevar a Brasil luego de la increíble decepción del Mundial pasado, o la emoción de selecciones menores como Islandia jugando en su primera Copa del Mundo, o México con lo que Juan Carlos Osorio ha hecho los anteriores dos años y el desafío de llevar a México al quinto partido. Y luego las sorpresas que no conocemos aún. Todas estas cosas son por las que amamos la Copa del Mundo.

¿El primer fin de semana presenta juegos atractivos. Tienes algunos marcados en tu calendario?

No me preocupo por México cuando se enfrenta a buenas selecciones, como esta vez contra Alemania; me preocupa en los dos siguientes juegos, cuando enfrenten a selecciones que ellos creen que no sean, y tal vez en efecto no sean, tan buenas como ellos. Pero va a ser fascinante verlos contra Alemania. Perú (contra Dinamarca) es una enorme historia, por el lapso de tiempo y por la pasión del equipo al perder a su estrella (Paolo Guerrero) y luego recuperarla y porque viene de Sudamérica, lo cual en sí ya es difícil. La otra cosa es que Rusia no tiene el partido más atractivo del mundo (contra Arabia Saudita), pero el nivel de presión… Sabemos que con excepción de Sudáfrica los equipos de casa avanzan a la siguiente fase, y la presión para jugadores y entrenador de enfrentar a Arabia Saudita, un equipo que ellos creen que deben de vencer. Me encanta ver a jugadores y equipos bajo enorme presión y ver cómo reaccionan. Las ramificaciones de ese partido son fascinantes.

¿Qué historia de tu primera Copa del Mundo como jugador sigue estando contigo?

Mi vida cambió debido a la Copa del Mundo y una de las razones por las que estoy hablando contigo hoy es por el verano de 1994. Pocas semanas antes del Mundial de 1994 me subí a un avión con mi selección en un asiento de en medio, entonces todavía viajábamos en la sección económica. Me tocó sentarme junto a una mujer mayor. Empezamos una conversación y me dijo: ‘¿A qué te dedicas?’. Le respondí que jugaba fútbol. Y dice: ‘Pero, ¿cuál es tu trabajo?’. Y le dije que jugaba fútbol. Y de nuevo: ‘OK, pero ¿qué haces para ganar dinero?’. Dos semanas después yo me encontraba en el centro de la cancha ante miles de millones de personas mirando alrededor del mundo y mi vida cambió para siempre. Me encanta la plataforma y la oportunidad para los futbolistas de todo el mundo de mostrar quiénes son. Y también de sus culturas. Y por eso amo la Copa del Mundo. Y ver quién va a ser la nueva estrella del Mundial, ver quién va a ser el siguiente James Rodríguez.

¿Qué cosas nuevas tiene FOX para el público en este Mundial?

Primero que nada nuestro país sigue cambiando y evolucionando. No puedes vivir en los Estados Unidos, particularmente en California y en específico en Los Ángeles como yo lo hago si no hablas algo de español, y reconocer que la comunidad hispana, ahora en múltiples generaciones, no sólo habla español y que busca distintas cosas de las que sus padres o abuelos buscaban en el deporte que amamos. Entonces, en lo que respecta al idioma inglés, nosotros queremos asegurarnos de ser el destino para todos, y ya sea transmitiendo cada día desde nuestro estudio en la icónica Plaza Roja, sea con el talento que tenemos: hombres, mujeres, gente de distintos países y culturas hablando acerca del juego que amamos, o ya sea en nuestras distintas plataformas; obviamente tenemos partidos y shows en el canal grande FOX, pero tenemos FS1, FS2 y todas nuestras plataformas digitales, una alianza con National Geographic. La gente que nos sintonice va a obtener lo mejor de todos los mundos en términos de nuestra cobertura. Así que creo que la gente va a quedar sorprendida.

¿Vas a dejar que Fernando Fiore te vuelva a poner un sombrero de charro?

Yo creo que Fernando va a tener una maleta llena de memorabilia y todos los trucos que tiene, pero lo respeto y me encanta todo lo que hace; me hace reír, me hace llorar, me hace enojar, me hace ponerme contento.

¿Qué tan difícil será para ti estar en el Mundial sabiendo que el ‘Team USA’ no se clasificó?

Sería ingenuo pensar que no importa; sí importa. Fue un fracaso y es triste y hay un hueco. Pero no creo que exista un país mejor equipado para vivir una Copa del Mundo que los Estados Unidos por la diversidad que tenemos y por todas las conexiones que tenemos, directas y también indirectas. Por ejemplo, yo apoyo al Tri y quiero que le vaya bien. Yo jugué para la selección de Estados Unidos, México era nuestro mayor rival, pero ellos se han ganado mi respeto y ese apoyo por todo lo que han hecho. Creo que la gente, cada quien a su manera, va a descubrir otros equipos, por su manera de jugar, o sus uniformes o por las historias que vayan sucediendo.

¿Te hizo sentir un poco raro la portada de Sports Illustrated con el Tri y el titular ‘America’s other team’?

No me hizo sentir extraño. Yo vivo en la versión 2018 de los Estados Unidos, y en esa versión las conexiones y nuestra asociación con México por proximidad, por cultura, por lenguaje, es innegable. Y lo ves cuando el Tri viene a jugar a Estados Unidos, las increíbles asistencias de fans y la atención, y eso ayuda al Team USA a competir dentro y fuera de la cancha. La competencia es buena, incluso si esa competencia es dentro de nuestro país cuando juega México.

En inglés, pero con sabor latino

La cobertura de los partidos por FOX inicia este jueves a las 10 am Este/7 Pac. desde su estudio en la Plaza Roja de Moscú, junto a la emblemática Catedral de San Basilio, donde se producirá diariamente el programa previo a los partidos, el programa posterior a los mismos y el show nocturno llamado FIFA World Cup Tonight, ya sea por FOX o FS1, que es el canal que transmite Deportes las 24 horas.

Las duplas de cronistas y analistas de los partidos incluyen a varias leyendas del fútbol de Estados Unidos y se conforman así: John Strong con Stu Holden; J.P. Dellacamera con Tony Meola; Derek Rae con Aly Wagner; Glenn Davis con Cobi Jones; Mark Followill con Warren Barton, y Jorge Pérez Navarro con Mariano Trujillo. Estos dos últimos son ampliamente conocidos en las transmisiones en español, que como fue en la Copa Confederaciones transmitirán en inglés pero con sabor latino en una apuesta audaz y diferente.

El grupo de analistas en el estudio de la Plaza Roja lo integran los conductores Rob Stone, Kate Abdo, Fernando Fiore y Ian Joy, con la presencia de las leyendas del fútbol mundial Hernán Crespo, Guus Hiddink, Alexi Lalas y Lothar Matthäus, además de Moisés Muñoz, Kelly Smith y Ian Wright.