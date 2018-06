Falleció integrante del grupo Locomía: Santos Blanco

O grupo Loco Mia canta música Loco Mia (1989). Lembrança de @dayadant . 👉 Siga @flashbacktvoficial ||Curta os posts para continuar recebendo os feeds 👍|| #anos90 #anos70 #anos80 #anos80e90 #anos2000 #infancia80 #infancia90 #infancia70 #80s #90s #70s #nostalgia #saudades #túneldotempo #tuneldotempo #recordacoes #velhostempos #recordar #flashback #flashbacktv #saudades #memorias #memórias #curta #compartilhe #followus #followme #memories #locomia

A post shared by Flashback TV® 🕺🏻 (@flashbacktvoficial) on Mar 18, 2018 at 7:53pm PDT