Las razones de Doña Rosa, madre de Lupillo Rivera, para no hablar con Mayeli

La mamá de Lupillo Rivera no ha hablado con su nuera tras el anuncio de divorcio

Doña Rosa tiene su carácter y lo demostró en una reciente entrevista cuando le preguntaron sobre su exnuera y aún esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso.

Parece ser que la madre del cantante no tenía una buena relación con la ex estrella de “Rica Famosa Latina” y no han hablado desde que habría divorcio.

“A Mayeli no le he llamado porque en primer lugar yo no tengo su número. En segundo lugar, ella me tiene que llamar a mi. Ella me tiene que llamar a mi como mis otras nueras. Cuando me pidan un consejo se los doy“, dijo a las cámaras de “El Gordo y La Flaca”.

La respuesta carece de inteligencia ya que se puede resolver fácilmente. A pesar de que Lupillo y Mayeli hayan roto su matrimonio, tienen dos hijos en común y tendrán que seguir en comunicación. Rivera seguramente sigue conservando el número telefónico de Alonso y fácilmente se lo puede pedir.

Se sabe que entre Mayeli y la familia de Lupillo no estaban las cosas bien lo que causó que este último se alejara de sus allegados. Fue precisamente en el día de las madres que el hermano de Jenni Rivera le pidió perdón a su mamá por haberse distanciado.