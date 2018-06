Luego de criticar a México Maradona elogia a su selección

Hoy realmente quedé encantado con el planteo que la selección de México le hizo a Alemania. Se escalonó en la marca y dejó a los alemanes casi sin respuestas, con poco tiempo y espacio. Y tiene un par de jugadores bárbaros, Lozano, Guardado, y un arquero, el Memo Ochoa, que está entre los tres mejores del mundo. Felicitaciones a todos los mexicanos. Y les muestro esta pelota que me regaló San Spiga, un artista argentino, que quizo representar la unión de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias por este regalo del Día del Padre! @golazotelesur @telesurtv

