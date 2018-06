Mexicano de San Antonio, Texas va al Mundial, sale con chica rusa y desaparece

Sus amigos en Rusia y familiares en Estados Unidos están desesperados

SOCHI, Rusia – Francisco Mata salió del Bar BQ Café, muy cerca de la Plaza Roja, la noche del sábado presuntamente acompañado de una chica llamada Alita Gamzatova.

Han pasado ya cuatro días, y el mexicano que vino a Rusia a disfrutar del Mundial no aparece.

Amigos y familiares, incluida su esposa Yadira, ya lo han reportado como desaparecido y pidieron la colaboración de la Embajada de México en este país para localizarlo.

El último contacto que tuvieron con el joven que reside en San Antonio, Texas, fue el lunes.

Su hermana logró comunicarse a un teléfono que tenía de la chica con la que aparentemente estuvo Francisco, y lo escucharon llorando.

“La última vez que yo supe de él, que hablé con él, fue el sábado. Yo estoy ahorita en la Ciudad de México visitando familiares, y desde ese día ya no supe nada de él, ya no me contestaba mensajes, llamadas, y no me dijeron nada hasta el día de lunes (que había desaparecido). Ya lo reporté desaparecido en la Embajada de Rusia en México, y ellos, allá en Rusia lo reportaron.

“Su mamá y hermana pudieron hablar rápido con él, dos segundos y sólo pudo escuchar un hola. Su hermana lo escuchó llorando y escuchó voces atrás y decía: ‘es mi hermana’ y se cortó. Después de eso nadie ha contestado ya el número (de la chica). No sabemos nada”, contó Yadira García.

Marco Smeke, uno de los amigos de Francisco, dijo que están desesperados. Pensaron de inicio que era una borrachera, pero Francisco ya no llegó el domingo para ir a ver el juego de México-Alemania.

“Fue el sábado, un día antes del partido. Estaba con la chava, y se fue, pero no llegó para ir al juego, y ya no llegó”, relató Smeke.

“Tenemos su pasaporte, cartera, todo. No sabemos qué hacer. Queremos que se difunda para que aparezca”, relató.

Al cierre de la edición, ya miércoles en Rusia, amigos y familiares siguen angustiados sin tener noticias de Francisco.

La semana pasada se extravió el aficionado mexicano Francisco Cervantes, de 70 años, luego de perderse en las calles rusas cuando iba en compañía de su hijo Miguel Ángel.

Pero gracias a publicaciones en redes sociales fue localizado sano y salvo para alegría de su familia.