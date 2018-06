Cardi B: “Yo me hice stripper porque no tenía otra salida”

La cantante le hablará claramente de su pasado a su bebé...

La verdad. Cardi B quiere ser clara, honesta y amiga de su hija. La intérprete pretende educarla con la verdad. Y llamar a la realidad por su nombre. Por eso no le esconderá nada. En una entrevista reciente la cantante ha sido clara al decir que hablará con su hija con palabras reales y crudas, porque quiere que entienda a través de ella la verdad y la realidad.

Cardi explicó y ejemplificó lo que sería una conversación con su primogénita: “‘Tú sí tienes elección’, le diré. ‘Yo puedo mantenerte. Puedo correr con todos los gastos si vas a la universidad. O si quieres ser independiente, ¡adelante! Pero cuando eres adolescente, cuando tienes 18 y 19 años, no vas a conseguir ningún empleo que pague más de $200 dólares a la semana. ¿Quieres ser stripper? Yo me hice stripper porque no tenía otra salida. Vas a tener que soportar que tipos que tienen menos dinero que tú, menos educación que tú, te toqueteen el cu*o. Se van a sentir superiores a ti porque piensan que les necesitas. ¿Quieres esa vida?’. Así es como voy a hablar con mi niña”.

La cantante usará la sinceridad absoluta de la que hace gala en sus redes sociales con su hija. Por eso reafirma que: “Voy contárselo todo. Todo“, asegura la rapera en referencia a su agitada vida en las calles del Bronx y su posterior salto a la fama, pasando por los clubs de striptease, antes de repetir el discurso que ya ha preparado para enfrentar cualquier posible acto de rebeldía juvenil.

La cantante parece tener ideas muy claras y fuertes sobre la maternidad y sobre el papel que quiere tener en la vida de su hija. También ha dejado claro que ella será una madre muy presente, pero no demasiado estricta.

La intérprete quiere ser amiga de su hija, y tiene planeado hacer hincapié en la educación que reciba, hablándole desde la cuna en inglés y español para que sea bilingüe e introduciendo el francés como tercer idioma una vez cumpla cuatro años.