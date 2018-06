La policía dispara a un sospechoso de apuñalar a una mujer en Porter Ranch

Tanto el hombre que recibió el disparo como la mujer que fue apuñalada están en condición estable

Un hombre que supuestamente apuñaló a una mujer en una comunidad cerrada de Porter Ranch recibió al menos un disparo por parte de la policía la noche del miércoles, según informaron las autoridades.

Tanto el hombre que recibió el disparo como la mujer que fue apuñalada fueron llevados a un hospital y se encuentran en condición estable, contó el oficial de policía de Los Ángeles Christopher No.

La división Devonshire d LAPD respondió a una llamada de incidente doméstico en la cuadra 20000 de Cerdeña Way alrededor de las 10:40 p.m. el miércoles, y encontró a una mujer que había sido apuñalada.

Cuando los agentes se encontraron con el sospechoso, intentaron utilizar métodos no letales como un Taser y gránulos de bolsa de frijoles para tratar de someterlo, pero, según No, él “continuó acercándose con algún tipo de objeto punzante”, forzándolos a disparar. El portavoz no especificó cuántas veces le dispararon ni dónde o por parte de cuántos policías.

Por ahora se desconoce la relación entre la víctima del apuñalamiento y el sospechoso del mismo, ya que el incidente (incluyendo el tiroteo policial) sigue bajo investigación.