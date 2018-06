Rusia 2018: Corea del Sur vs. México síguelo EN VIVO MxM, horario y canales de TV

La selección mexicana llega motivada tras el debut triunfal frente a Alemania y busca su boleto a octavos de final

El inaudito triunfo contra el campeón Alemania obliga a México a no dormirse en sus laureles ante Corea del Sur, en el rol el rival menos fuerte del Grupo F.

“Trataremos de jugar de la misma manera y de representar como siempre no solamente a México sino al futbol latino con la manera de jugar nuestra y ojalá logremos muchos aficionados. ¿Cómo no caer en la zona de confort y no quedar dormido en los laureles? Pienso que hablamos de ese tema, confrontamos dos o tres situaciones, aprovechamos alguna circunstancia para hacer énfasis en que no nos podemos olvidar de las cosas que nos llevaron a ser primeros en Concacaf y del partido que hicimos contra Alemania, los muchachos lo asumieron muy bien y vamos a estar muy bien”, dijo el técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, previo al enfrentamiento ante el cuadro asiático.

El desempeño del primer tiempo ante los alemanes es el que el DT desea repetir.

Y si algo le ha confirmado esta Copa de Mundo es que hay muchas variables para imponerse a equipos en teoría más poderosos o con un jugador extraordinario en su plantilla.

“El futbol está demostrando a todo el mundo una teoría que es que jugadores que sólo compiten e imponen su juego por talento, siendo generosos será el 5 por ciento, el resto de futbolistas son buenos profesionales que sacan ventaja al siguiente en un pequeño detalle: en un control orientado, en un cabeceo, en un remate al arco, en su velocidad, fortaleza, lo que sea.

“El futbol como juego tiene que sumarse al resto de los deportes colectivos y es que la ciencia tiene mucho qué decir en la preparación atlética y mientras un equipo esté bien preparado y tenga talento tiene todas las probabilidades contra cualquiera”, comentó Osorio.

Le resto importancia a las declaraciones del técnico surcoreano, quien piensa que el clima jugará a favor del Tri; el DT colombiano sólo espera que así ocurra.

Gran ambiente

Cuando la FIFA invitó a los fotógrafos a salir de la conferencia de prensa del Tri tras las dos primeras preguntas, como dicta el protocolo, Juan Carlos Osorio exhibió en un gesto el buen ambiente que reina el Tri.

Separando y luego juntando el dedo medio y el índice, el técnico le sugirió al fotógrafo oficial de la Selección Mexicana que él también se cortara, antes de dirigirle una sonrisa traviesa.

El triunfo contra Alemania calmó tanto las tormentas que a unas horas de enfrentar a Corea del Sur el ánimo cambió radicalmente.

Por ello cuando un periodista ruso le pidió a Andrés Guardado dar una opinión del país y sus atractivos turísticos, el “Principito” optó por pedirle un favor al periodista

“Si puede convencer al ‘profe’ para que nos deje salir a pasear un día, está bien”.

“Sabemos la importancia de lo que nos estamos jugando, ya habrá momentos para conocer este maravilloso país. En la Copa Confederaciones sí tuvimos tiempo, todo ha salido perfecto, estadio ciudades y preciosas, y por experiencia de mi familia sé que la están pasando muy bien, han superado la expectativa del Mundial“, mencionó.

El Tri no ha visitado siquiera la Plaza Roja por cuestiones de seguridad.

