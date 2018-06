Vídeo: El funeral de Kate Spade se convierte en un homenaje a su legado en la moda

Lúc nào tôi cũng khuyên các bạn tôi rằng, "hãy đặt Mental Health của mình lên hàng đầu, hơn cả tiền bạc, hơn cả công việc." Đúng là cuộc đời không phải lúc nào cũng vui, có những hoàn cảnh không hề vui mà mình phải vượt qua, nhiều người đã vượt qua được rồi sao mình lại không? Nhưng đơn giản là không phải ai cũng như nhau, có người tinh thần yếu, có người vững vàng hơn, nên đừng bao giờ so sánh mình với ai, tự mình cảm nhận thôi. Cũng kiên cường nhưng không nghĩa là mình tự giết chết bản thân với sự cố chấp kiên cường đó, những cái mình đánh đổi đó có đáng với tinh thần ngày càng sút giảm đến đáng thương của mình không? Hậu quả đáng sợ lắm biết không? Như câu nói mà tôi nhớ mãi của cô bạn thân tôi đã nói với tôi trong những ngày tôi trầm cảm và cố chấp ở lại hoàn cảnh bế tắc đó, "Don't earn a living where they are taking the meaning of it from you." – Đừng kiếm sống ở nơi họ đang lấy hết ý nghĩa của cuộc sống ra khỏi bạn. Đôi khi chúng ta đặt nặng cái danh nghĩa người lớn lên vai, chúng ta gánh quá nhiều trách nhiệm và chúng ta mệt mỏi, chúng ta quên mất bản thân mình và chúng ta bế tắc trong bất hạnh. Chúng ta tự nhủ là không được bỏ cuộc, nhưng chúng ta đang chết dần đi từ lúc nào. Người lớn không phải là chịu đựng và khốn khổ như thế đâu, người lớn là cũng là biết thế nào là yêu thương bản thân và đặt chính mình lên hàng đầu. Hướng đến một cuộc sống tích cực nơi tâm hồn mình được bình thản. Trầm cảm là một quá trình rất bế tắc và khi rơi vào đó, nó sẽ mãi mãi ở đâu đó trong mình. Và chúng ta, những người bạn của tôi, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục sống cùng nó, chỉ là phải thật cẩn thận, vì cuộc sống mong manh lắm, và có những ngày thật tệ lắm phải không? Nếu đã từng biết thế nào là trầm cảm, hãy đừng đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm mà mình chỉ quanh quẩn một mình, hãy biết giới hạn của bản thân và đừng bao giờ coi nhẹ sức khoẻ tinh thần. Hãy luôn nhớ là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn có thể bỏ hết tất cả đi, trách nhiệm, tiền bạc, công việc, trường lớp… Không bao giờ là quá bế tắc để tự cứu chữa bản thân. Nhưng không bao giờ được bỏ cuộc với chính mình. Đừng bao giờ coi thường Mental Health. #Dawn #katespade #hashtagdawn

