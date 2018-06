Mira en qué videos aparecieron Jennifer López y otras celebridades antes de ser famosos

Estos fueron parte de los inicios de sus carreras

Jennifer López

En 1993, la exesposa de Marc Anthony obtuvo un pequeño papel gracias a la afamada Janet Jackson, le dio la oportunidad de aparecer en el video de su canción ‘That’s the Way Love Goes‘. López tuvo que esperar varios años para gozar de la fama, pues fue hasta 1997 cuando protagonizó la película ‘Selena’.

Aislinn Derbez

Pese a heredar fama por ser hija de Eugenio Derbez, la actriz mexicana tuvo que realizar varios cameos antes de ganar papeles en películas como ‘A La Mala’ y ‘Hazlo Como Hombre’. En 2007, Aislinn fue la protagonista del clip musical de la canción ‘Sólo Déjate Amar‘, del cantante mexicano Kalimba.

Ariana Grande

En 2011, cuando el nombre de Ariana empezaba a sonar gracias a su participación en la serie de Nickelodeon, ‘Victorious’, apareció en el video musical de ‘Unfriend You‘, del cantante estadounidense Greyson Chance.

León Larregui

En 1997, Shakira lanzó ‘Se Quiere, Se Mata‘, sexto y último sencillo de su álbum debut, ‘Pies Descalzos’. En el video de la canción aparece Larregui como protagonista, quien en ese entonces todavía no figuraba en la escena musical.

Katy Perry

Los éxitos musicales que ha logrado la originaria de Santa Bárbara, California, son muchos, pero antes de alcanzar el estrellato, tuvo que buscar por muchos lados. En 2006, ayudó a la banda P.O.D. con los coros de su canción ‘Goodbye for Now’ y apareció al final del videoclip. Ese mismo año, Perry fue protagonista del clip ‘Learn to Fly‘, de la banda Carbon Leaf. También en 2006, hizo una breve aparición en el video musical del hit ‘Cupid’s Chokehold’, de la banda Gym Class Heroes.

Mila Kunis

Aunque se dio a conocer por interpretar a Jackie Burkhart en la serie de televisión ‘That ’70s Show’, en 1998, papeles en cintas como ‘Black Swan’ y ‘Oz the Great and Powerful’ la catapultaron a la cima mundial. Por eso, casi nadie recuerda que salió en el video de la legendaria banda Aerosmith, ‘Jaded‘, en 2001.

Zooey Deschanel

Antes de lograr su protagónico en la famosa cinta ‘(500) Days of Summer’, Deschanel salió en un video de la banda estadounidense The Offspring, en 1999. La canción fue ‘She’s Got Issues‘, la cual formó parte del cuarto álbum de la banda, titulado ‘Americana’.