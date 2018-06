AcabarICE: presentan proyecto en el Congreso para terminar con ICE

En medio de la lluvia de crítcas que recibe la política migratoria de Donald Trump, el legislador demócrata Mark Pocan acaba de presentar un proyecto de ley para acabar con ICE, citando el mal manejo de la agencia por parte de la administración Trump.

“Desde la realización de redadas en centros de jardinería y plantas empacadoras de carne hasta la separación de familias en iglesias y escuelas, ICE está destrozando familias y destruyendo el tejido moral de nuestra nación“, dijo el representante de Winsconsin en un comunicado.

“Desafortunadamente, el presidente Trump y su equipo de nacionalistas blancos, incluido Stephen Miller, han abusado tanto de ICE que la agencia ya no puede cumplir sus objetivos de manera efectiva”, continuó Pocan.

The heartless actions of @ICEgov do not represent the values of our nation and the U.S. must develop a more humane immigration system, one that treats every person with dignity and respect.

RT if you agree it’s time to #AbolishICE. pic.twitter.com/XuOKdymdd7

— Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) June 25, 2018