¿Jenni Rivera la tenía celos a Chiquis Rivera?

La intérprete de "Entre Botellas" habla de su relación tormentosa que vivió con su madre

Chiquis Rivera no solo se desnudó físicamente, también desnudó su alma en una entrevista donde hace tremendas declaraciones. La intérprete de “Entre Botellas” fue abordada con temas difíciles en relación a su mamá en donde deja entrever que Jenni Rivera le pudo haber tenido celos.

“Es que es muy difícil decir eso porque no está aquí para defenderse y me duele. No sé si eran celos como mujer o que ella no había podido vivir la vida que me había dado”, dijo en entrevista para Univision.

“No estoy echando mentiras”, aseveró. “No quiero que se vea mal mi mamá”.

“Está mi familia ahí, que no lo quieran decir y aceptarlo es una cosa”, continuó. “Es el pasado y no puedo ser víctima de mi pasado. Son cosas que me afectaron muchísimo”.

La pareja del cantante Lorenzo Méndez relató un momento de violencia física que sufrió de la mano de “La diva de la banda” que le dejó cicatrices en su cuerpo que aún son visibles.

Un día Chiquis salió temprano de la escuela y no se lo hizo saber a Jenni. Esta última pensó que se había ido con un chico y como castigo le cortó su cabello y la echó de la casa. Chiquis se fue a vivir con su abuela y pasó dos meses sin hablar con su mamá. La cantante dijo que su madre era “muy orgullosa”.