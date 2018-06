Laura Pausini cantó en Cuba frente a 250 mil personas

Gracias @randy_malcom y @alexandergdz por haberme permitido encontrar el público cubano. Son 25 años que quiero conocerlos para agradecer por el amor que recibo! Y gracias a @gentedezona pude ver las caras de quien cree en mi y en mi música. Cuanta gente lloraba! Cuanto amor! Nunca olvidare este concierto. Gracias a todos los que me encontraron y regalaron abrazos, palabras de cariño y respeto hacia mi voz y mi música. Por eso quise tanto estar. La música es nuestra fuerza, nuestra aliada. Nuestro anillo de compromiso. Ahora, después haber cantado en casi todos los paises del mundo puedo agregar #Cuba Ya pienso a los que me faltan y en donde seguiré luchando para poder cantar en vivo… cual será la próxima nación? #misueño #cantarentodolospaisesdelmundo

