Así serán los partidos de octavos de final del Mundial Rusia 2018

Cinco latinoamericanos entres los 16 mejores del mundo. Conoce fechas y horarios de los enfrentamientos

La recta final del Mundial Rusia 2018 ya está aquí y 16 selecciones tiene la oportunidad de seguir en la competencia.

América Latina tendrá a cinco equipos en la siguiente fase, cuatro de ellos de Conmebol. El representante de Concacaf es México, que se mide a Brasil en los octavos. Aquí te dejamos las fechas y horarios de todos los emparejamientos para que reserves tiempo.

Junio 30

Argentina vs Francia

10:00 a.m. ET / 9:00 a.m. CT / 7:00 a.m. PT

Uruguay vs Portugal

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 p.m. PT

Julio 1

España-Rusia

10:00 a.m. ET / 9:00 a.m. CT / 7:00 a.m. PT

Croacia-Dinamarca

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 p.m. PT

Julio 2

Brasil-México

10:00 a.m. ET / 9:00 a.m. CT / 7:00 a.m. PT

Japón- Primero Grupo G

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 p.m. PT

Julio 3

Suecia-Suiza

10:00 a.m. ET / 9:00 a.m. CT / 7:00 a.m. PT

Colombia-Segundo Grupo G

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 p.m. PT

Los partidos en Estados Unidos son transmitidos por Telemundo y FOX.