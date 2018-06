Scarlett Johansson niega haber realizado una audición para ser la novia de Tom Cruise

Todo habría formado parte de la Cienciología

La controvertida Iglesia de la Cienciología y sus miembros, entre los que se cuentan estrellas de la talla de John Travolta o Tom Cruise, siguen provocando una fascinación entre el gran público tanto por sus misteriosas prácticas como por el secretismo que rodea a toda la organización. La última historia que circula acerca del movimiento religioso y, en concreto, el férreo control que ejercería sobre la vida de sus fieles está relacionada una vez más con el protagonista de ‘Misión: Imposible’ y su muy cuestionada orientación sexual.

A lo largo de los años se ha especulado largo y tendido sobre el papel que la Cienciología habría jugado en el divorcio de Cruise y su primera esposa, Nicole Kidman, quien según las malas lenguas no estaba dispuesta a educar a los dos hijos que adoptaron juntos en base a sus creencias, y cómo desde ese momento la organización habría jugado un papel crucial en la vida amorosa del actor ‘seleccionando’ para él novias con un perfil adecuado.

La aparición este miércoles de Brendan Tighe, un antiguo cienciólogo que aseguraba haber formado parte del ‘séquito de seguridad’ de Cruise, en el programa ‘Today’ ha vuelto a reavivar el debate acerca de la veracidad de esos rumores. En su entrevista a Megyn Kelly, Tighe aseguró que en una ocasión acabaron en su poder por casualidad unos documentos con los nombres de una serie de mujeres que habrían realizado audiciones para convertirse en la próxima pareja oficial del intérprete, entre los que se encontraba supuestamente el de Scarlett Johansson.

La actriz no ha tardado en salir al paso de esas declaraciones para desmentirlas y dejar claro que no le hace ninguna gracia que se trate de ensuciar su reputación de esa forma.

“La mera idea de que alguien pudiera acudir a un casting para formar parte de una relación resulta degradante. Me niego a permitir que se propague la idea de que no tengo la integridad necesaria para escoger mis propias relaciones. Solo a un hombre como Brendan Tighe podría ocurrírsele una historia así de alocada”, ha afirmado Scarlett en un comunicado público a The Hollywood Reporter.

Por su parte, varios portavoces de la Iglesia de la Cienciología también se han pronunciado al respecto para asegurar que Tighe, en su trabajo como guardia de seguridad nocturno, nunca tuvo acceso directo a Tom Cruise, en contra de lo que él ha dado a entender al asegurar que vio al actor a diario durante al menos tres o cuatro meses.