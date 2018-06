La parálisis cerebral no le impide disfrutar al máximo el Mundial Rusia 2018

Además inspira a su madre a crear una fundación para ayudar a niños con diálisis en El Salvador

Benjamín Serrano nació con parálisis cerebral, pero esta condición no le ha impedido convertirse en un apasionado del fútbol soccer y gritar gol cuando su equipo favorito anota en el Mundial Rusia 2018.

“Cuando meten gol, se emociona y grita, pero si pierden hace caras tristes. Yo le hago ver que es solo un partido. Se me puso mal cuando perdió México contra Suecia. Le dije que no se pusiera triste que todavía tenían otra oportunidad”, dice su madre Reina Serrano.

Benjamín de 22 años de edad nació en Los Ángeles. Es hijo de padres inmigrantes de El Salvador. Ellos lo han ayudado a hacer realidad su sueño de conocer y abrazar a algunos de los jugadores que más admira, como Giovani Dos Santos, el jugador mexicano del club LA Galaxy; Zatlan Ibrahimovic del equipo Barcelona y al brasileño Ronaldinho Gaucho.

Desde que comenzó el Mundial Rusia 2018, Serrano no se ha perdido un solo juego. “Los deja programados desde una noche antes en la televisión. Y antes de comenzar el juego, me pide que le ponga la camiseta de su equipo favorito. Él quiere que gane México o Argentina”, dice.

La afición de Benjamin por el fútbol le viene de su padre, quien lo sentaba en sus piernas para ver juntos los partidos por la televisión.

“Así se fue entusiasmado”, cuenta su madre. Poco a poco le fue comprando camisetas de sus equipos favoritos. “Desde el primer mundial que le tocó ver cuando tenía siete años, comencé a comprarle camisetas. Tiene más de 60 y recién le acaban de traer una del Mundial de Rusia. Me acaba de pedir la de Uruguay. Le he prometido comprarle la del país ganador”, cuenta.

Sueños hechos realidad

¿Cómo ha logrado que jugadores como Ronaldinho, Ibrahimovic y Dos Santos acepten encontrarse y conocer a su hijo? Preguntamos a la madre. “Pues a través de amigos que nos han hecho el favor. Yo les llamo ángeles”, sostiene.

Hace casi dos años estuvo a punto de conocer al delantero argentino Lionel Messi, que juega para el equipo del Barcelona y la selección nacional de Argentina. El juego se canceló y el encuentro no se dio, pero Messi demostró no solo ser el mejor jugador de fútbol del mundo sino tener un gran corazón, ya que le mandó un mensaje de voz a Benjamín, diciéndole que no se ha olvidado de él y que espera regresar pronto para conocerlo.

“Desde que vamos camino a conocer a alguno de los jugadores, Benjamín se pone muy emocionado. Lo tengo que controlar porque casi se me sale de la silla del gusto”, cuenta su madre.

“Esperamos que se le haga realidad a mi hijo el sueño de conocer a Messi. Si es necesario, nosotros vamos a España”, dice.

Catorce Ángeles

Inspirada por la pasión futbolera de su hijo, su madre Reina Serrano creó en 2008, la fundación Fourteen Ángeles (Catorce Ángeles) para ayudar a los niños con diálisis de El Salvador.

Reina Serrano dice que cuando en 2008 visitó su país El Salvador se dio cuenta de la necesidad por la que pasaban los padres con hijos que necesitaban diálisis y tenían la misma discapacidad de mi hijo.

“Yo me sentí bendecida por las cosas a las que mi hijo tenía acceso en Estados Unidos. Eso me motivó a ayudar y pensando también en los padres, que tienen que llevar a sus hijos dos o tres veces a la semana a recibir la diálisis, y a veces no tienen para el pasaje”, dice.

Explica que escogió enfocar su fundación en los niños con diálisis porque en el viaje a El Salvador cuando visitó el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, esa era la necesidad más grande con 120 niños en promedio por semana.

Para subsistir, recaban donativos y hacen eventos de recaudación fondos que mandan a la Fundación contra la Insuficiencia Renal Crónica (Funcir) que está dentro del Hospital Blum.

Como funciona

Serrano dice que cada mes mandan 1,500 dólares a El Salvador que han servido para construir 17 cuartos en las casas de los niños que pueden recibir la diálisis en sus hogares.

Dice que le puso Catorce Ángeles a su fundación, porque El Salvador tiene 14 departamentos y porque los menores a los que ayudan son unos ángeles. “Nosotros ayudamos a niños de todos los departamentos de El Salvador. A través de los padres hemos visto que la ayuda que les damos vale la pena. Ellos nos agradecen mucho que no los dejamos solos en sus necesidades de una medicina, transportación, alimentos y hasta habitación”.

A pesar de que su hijo Benjamín requiere de cuidados las 24 horas, Serrano dice que coge fuerzas de Dios para darse tiempo para su fundación Catorce Ángeles. “Me motiva mucho saber que los padres de estos niños quizá están sufriendo más por sus muchas necesidades. Es una bendición poder ayudarlos”, admite.

Serrano confiesa que la condición de su hijo no le impide de hacer nada. “Yo no trato a mi hijo como un enfermo sino que busco que lleve una vida normal y que socialice. Salimos juntos de compras”, cuenta.

No duda en decir que su hijo es un amor. “Él es sonriente. Me transmite mucha fuerza y energía. Y es el centro de la atención de toda la familia. Nos ha traído muchas bendiciones”, reconoce.

Pero el fútbol se cocina aparte. “Yo le doy gracias a Dios que le dio a mi hijo esa afición porque es una gran alegría para él”, confía feliz de ver como su hijo irradia contento al mirar por televisión los partidos del Mundial Rusia 2017.