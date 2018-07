ESQUINA MIGRATORIA: padres con hijo militar buscan arreglar residencia

Tengo un hijo que se acaba de enrolar al Ejército y su mamá esta indocumentada. Ella entró con pasaporte hace alrededor de 20 años y nunca ha salido del país. Yo tengo un caso en inmigración por que lo cerraron. Tengo permiso de trabajo que lo renuevo cada año. ¿Cuáles son las posibilidades de arreglar papeles a través del hijo que esta en el Ejército?

Esta madre es elegible para la residencia permanente de dos maneras. Primero, la madre puede ajustar su estatus por medio de su hijo que está en el Ejército, siempre y cuando el muchacho tenga 21 años. La segunda manera de obtener la residencia es por haber entrado legalmente con una visa y teniendo un hijo ciudadano de 21 años. Aunque las dos maneras son viables para arreglar el estatus, yo recomiendo usar la entrada legal y a su hijo ciudadano de más de 21 años porque es más rápido y requiere menos trámites. La diferencia es de 5 a 8 meses más rápido. Recuerda que tu hijo tiene que ganar lo suficiente para poder calificar. Si no es así, se puede conseguir un co-patrocinador que gane lo suficiente.

Otro factor muy importante es que no haya abusado de la visa de turista con la que entró legalmente ni haya violado las restricciones impuestas. Ahorita están investigando mucho cómo se utilizó la visa de turista. Si inmigracion ve que usaste la visa varias veces para estar viviendo en EEUU y no para propósitos de turismo, el oficial fácilmente puede determinar que empleaste la visa de una manera fraudulenta, lo cual puede resultar en la negacion de la residencia

Finalmente, es importante saber que cuando uno ha tenido un caso en la corte de inmigración congelado de una manera administrativamente, es necesario reabrir el caso e informarle al juez del nuevo alivio. De esta manera el juez podrá cerrar el caso de deportación completamente para que puedas archivar tu residencia permanente con la oficina de inmigracion (USCIS).

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorioAlex Gálvez,