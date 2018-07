5 tips para convertirte en toda una estrella de YouTube

Te brindamos algunos consejos por si eres de los miles que desean convertirse en una celebridad de YouTube

En esta época en la que las redes sociales se han convertido, no solo en una manera de comunicación, sino en una forma de vida para mucha gente, existe quien tiene la aspiración legítima de volverse una celebridad en ellas, sobre todo en YouTube.

Hoy te daremos algunos tips para convertirte en una estrella, aunque antes tenemos que decirte que no solo depende de realizarlos al pie de la letra, sino del talento que poseas para estar ante la cámara.

1- Especialízate

Quizá te guste hablar de todo, pero eso no te va a servir. Busca un nicho en el que puedas especializarte, puedas opinar con naturalidad y sobre todo, que te apasione y tengas conocimiento. Obsesiónate con ese giro y desarróllalo.

2- Simplifica

No es necesario que tengas la mejor tecnología ni un estudio de televisión profesional. Utiliza lo que tengas a la mano. Lo importante es el contenido y no la tecnología, de hecho, por muy bien que se vean tus videos, si no dices nada interesante, no servirá de nada.

3- Listo para moverte

Siempre debes saber que la constancia es importante, producir videos casi a diario mientras vas ganando fama. Además deberás tener la maleta lista para moverte a donde están los patrocinadores, es decir, California.

4- Sé paciente

Tienes que saber que no vas a ganar dinero de manera inmediata, de hecho quizá los primeros años no habrá ni patrocinios, ni interés de parte de YouTube por tenerte en sus fila, así que sé paciente, invierte tiempo, dinero y esfuerzo.

5- Conoce a tu público

Esto te servirá no solo para ajustar tu contenido a la audiencia que ya ganaste, sino para expandirla. También te permitirá reconocer a los posibles patrocinadores que pudieran interesarte en tu canal .