Las tarifas de las aerolíneas dificultan la comparación de ofertas en vuelos

Qué hay que saber: si compras un boleto para tu hijo y el menor tiene entre 5 y 14 años y viaja solo, ten en cuenta que tendrás que pagar una tarifa para que viaje como menor no acompañado. Si tu hijo viaja de esta manera, el personal de la aerolínea lo vigilará durante todo el vuelo. American, Delta y United, por ejemplo, cobran una tarifa de $150 por este servicio.

Formas de ahorrar

Cuando se trata de reservar boletos para niños no acompañados, realmente ayuda comparar precios. Southwest, por ejemplo, cobra solo $50 por niño por vuelo nacional sin escalas o directo. Virgin America cobra $25 por niño por vuelo sin escalas y $50 por vuelos de conexión.

Ten en cuenta que si tu hijo tiene entre 15 y 17 años, las reglas del niño no acompañado pueden variar según la aerolínea. Si sientes que tu hijo adolescente necesita supervisión adicional, American y Delta ofrecen un servicio opcional de menores no acompañados por $150, mientras que, en United, los niños de este rango de edad no califican como menores no acompañados y deberán viajar solos.