Deportan a periodista salvadoreño detenido por Inmigración en el JFK

El domingo a medianoche, oficiales sacaron a Romeo Molina del centro de detención, lo llevaron al aeropuerto JFK y tomó un vuelo comercial a El Salvador

“Me siento mal pero en libertad es diferente”, dijo vía telefónica a El Diario el periodista Romeo Molina, quien permaneció detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante casi 20 días y este domingo fue deportado a El Salvador.

Aunque todavía no tiene claros los motivos de su detención y deportación, ya que asegura que su visa de turista fue obtenida de forma legítima en la Embajada de Estados Unidos en San Salvador en 2017, Molina está aliviado porque terminó la “pesadilla” que le ha deteriorado la salud y le hizo incurrir en gastos imprevistos.

El comunicador viajó a Boston el año pasado para recibir un homenaje por su labor humanitaria, ya que se encarga de recaudar ayuda para ancianos que viven en pobreza extrema. En Nueva York participaría el sábado 30 de junio en una actividad cultural organizada por la Fundación Caricatura y el Consulado de El Salvador en Long Island.

Molina asegura que el oficial de Inmigración que lo detuvo en el Aeropuerto de Nueva York lo acusó de haber obtenido la visa de forma fraudulenta, ya que entre 2000 y 2009 vivió en esta ciudad de forma irregular. Molina rechaza la acusación argumentando que él esperó el tiempo necesario para solicitar una nueva visa. Oficialmente, ICE informó a este periódico que Molina fue detenido por “violaciones de inmigración”.

El fin de semana no fue alentador para el comunicador de 51 años, quien labora en la cadena Megavisión. Aunque recibió la visita del Vicecónsul de El Salvador en el centro de detención de Nueva Jersey, los oficiales de inmigración le indicaron que pese a que ya había firmado documentos para acelerar su deportación voluntaria, el proceso tardaría de dos a tres semanas más.

“A medianoche (domingo) me levantaron, me llevaron al Aeropuerto Kennedy y me pusieron en un vuelo de Avianca”, aseguró Molina. Contrario a lo que sucede con la mayoría de deportados, le devolvieron su pasaporte y su equipaje completo, incluyendo un lote de más de 200 libros de su autoría, los cuales esperaba presentar y vender entre la comunidad salvadoreña de Nueva York para financiar un proyecto de ayuda social de su organización “Poetas por el bien”.

“En el van me ofrecieron comida y medicinas. Es bien extraño todo. El vuelo salió a las 5:00 de la mañana de Nueva York y después del proceso de revisión salí. Mi mamá me fue a traer y ya estoy por llegar a mi casa”, afirmó.

El comunicador adolece de diabetes y tiene problemas de respiración que se agudizaron en el período que estuvo detenido. Fue llevado por lo menos tres veces a recibir atención médica.

Para enfrentar los gastos legales incurridos, el hermano de Molina, Julio Orellana, creó una campaña de recaudación de fondos que está activa en el enlace: https://www.gofundme.com/romeo-molina