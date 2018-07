Increíble: Descubren el color “más antiguo del planeta”

Fue hallado en rocas con 1,100 millones de años de antigüedad. "Imagina que pudieras hallar la piel de un dinosaurio con su color original. Éste es el tipo de descubrimiento que hemos hecho"

“Dio un grito y enseguida vino corriendo”.

Jochen Brocks, científico de la Universidad Nacional de Australia, describió a la BBC el asombro de una investigadora en su laboratorio cuando vio algo que nadie había presenciado jamás.

Nur Gueneli, estudiante de doctorado, había descubierto el color natural que, según los científicos en Australia, ha sobrevivido más tiempo en el planeta.

El pigmento fue descubierto en rocas de 1,100 millones de años de antigüedad halladas bajo el desierto del Sahara.

Cuando está diluido, el pigmento tiene un color rosa o rosado brillante, “un rosa neón”, según Brocks.

Pero en altos grados de concentración el color puede ser desde rojo sangre a morado oscuro.

“Piel de dinosaurio”

“En un primer momento pensé que la muestra estaba contaminada”, le confesó Brocks a la BBC.

“Es increíble que algo con un color biológico haya sobrevivido durante tanto tiempo”, agregó.

“Imagina que pudieras hallar la piel de un fósil de dinosaurio con su color original, por ejemplo verde o azul. Éste es el tipo de descubrimiento que hemos hecho”.

“Estamos hablando de moléculas reales, las moléculas coloreadas más antiguas del mundo”.

Océano extinto

Las rocas fueron halladas hace unos diez años por una compañía minera que perforaba a cientos de metros de profundidad en la Cuenca de Taoudeni, en Mauritania, en el oeste de África.

El pigmento es 500,000 años más antiguo que otros descubiertos previamente. ¿Cuál es el origen del color?

Gueneli señaló que las moléculas “son fósiles de clorofila producida por cianobacterias, organismos que realizaban fotosíntesis y vivían en un océano ya extinto”.

Brocks explicó a la BBC que “hace mil millones de años las cianobacterias dominaban la base de la cadena alimenticia y esto explica por qué en esa época aún no había animales”.

Las cianobacterias no proporcionaban los nutrientes necesarios para el desarrollo de criaturas marinas grandes, que debieron aguardar al desarrollo de las algas.

“Aunque las algas son microscópicas, son mil veces más grandes en volumen que las cianobacterias y son una fuente mucho más rica de alimento”, señaló el científico del Departamento de Estudios de la Tierra de la Universidad Nacional de Australia.

“Los océanos de cianobacterias comenzaron a desaparecer hace unos 650 millones de años, cuando las algas comenzaron a proveer la energía necesaria para la evolución de ecosistemas complejos”.

“Estos ecosistemas permitieron que animales más grandes, incluyendo los seres humanos, llegaran a sobrevivir en la Tierra”.

El estudio fue publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Proceedings of the National Academy of Sciences o PNAAS.

Puedes ver el estudio en este vínculo*.

*La BBC no se hace responsable del contenido de enlaces externos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.