Mira la increíble transformación del VW Beetle

Es un auto clásico en todo el mundo y VW ya prepara una nueva transformación que sorprenderá a todos

Por décadas el Beetle se convirtió en el símbolo de Volkswagen, un auto que parecía a prueba de todo, fácil de reparar y de bajo costo, sin embargo, la modernización de este legendario vehículo podría sorprender a más de uno.

Según se rumora en medios alemanes, el principal constructor de ese país estaría considerando una total modernización de este modelo al transformarlo en un auto eléctrico y lo que es más llamativo, de cuatro puertas.

Tras el anuncio de que el nuevo VW Microbus (Combi) sería un vehículo eléctrico, se puede adelantar que el Beetle usaría la misma plataforma.

Como el original, el nuevo vehículo tendría tracción trasera, lo que descarta la mecánica del New Beetle que tiene tracción delantera.

La actual generación del New Beetle terminará su producción en 2020 y aunque no se sabe si habrá un modelo con el que se sustituya, el renacimiento de este clásico parece la salida más simple y más añorada y por tanto, un camino hacia el éxito, aunque esto no se daría sino hasta 2022.

Según Autocar, el diseñador de VW, Klais Bischoff confirmó que su equipo ha manejado bocetos del auto con cuatro puertas, aunque también dijo que la marca tiene mucho camino por recorrer en el mercado de los eléctricos antes de pensar en un nuevo Beetle.