Vuelven los rumores sobre la doble que Melania Trump estaría usando en eventos públicos

Vuelven las teorías de conspiración sobre la supuesta doble que tendría Melania Trump a la hora de asistir a ciertos eventos públicos.

Las imágenes de la Primera Dama saliendo del avión presidencial junto al presidente Donald Trump en Bruselas este martes llamaron la atención de los internautas quienes comenzaron a cuestionar la verdader identidad de Melania.

Según los expertos Melania Trump tiene un doble corporal que la sustituye en diferentes momentos.

Si bien los angulos de la cámara y la manera en que aparece en las imágenes de este martes la hacen ver distinta de lo que la opinión pública está acostumbrada a ver, los escepticos en las redes sociales siguen asegurando que existe una #FakeMelania.

I think we may have an answer to why Melania has been missing so much of late. Look closely. pic.twitter.com/ksyTLUQEDu

— John Aravosis (@aravosis) July 10, 2018