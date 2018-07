A diferencia de sus hermanas, Kendall Jenner odia ser el centro de la atención

Se desmarca del clan Kardashian - Jenner

Pese a que sigue haciendo apariciones esporádicas en el reality familiar y en las redes sociales de sus hermanas, la modelo Kendall Jenner ha rebajado considerablemente su perfil público desde que iniciara su exitosa carrera en el mundo de las pasarelas hace ya unos tres años, limitándose a conceder entrevistas a las cabeceras más prestigiosas de la industria o a protagonizar millonarias campañas publicitarias.

De hecho, la hija de Kris Jenner se ha venido destacando en todo este tiempo como la más discreta y reservada del clan televisivo -a diferencia por ejemplo de su hermana Kylie, muy activa en la esfera virtual-, y eso explica también, como apuntan fuentes de su entorno, la irritación que siente cada vez que ve su nombre en todo tipo de titulares que especulan con planos tan íntimos de su vida como el amoroso.

“Siempre ha sido una chica muy tímida a la hora de hablar de sus amoríos, y evidentemente quiere mantener su relación con Ben [Simmons, jugador de la NBA] tan alejada del interés mediático como le resulte posible. Le incomoda mucho que la gente hable con total naturalidad de su vida privada y sobre todo de la amorosa”, ha explicado un confidente a la revista People.

Puede que Kendall forme parte de una de las familias más famosas de la crónica social estadounidense y que millones de espectadores en todo el mundo le hayan visto crecer en el programa semanal ‘Keeping Up with the Kardashians’ desde el año 2007, pero lo cierto es que Kendall siempre habría “odiado ser el centro de atención” y verse envuelta en cualquier tipo de polémica ligada a la popularidad de la que gozan tanto ella como los suyos.

“Kendall hace todo lo que puede para proteger su ámbito más personal. Siempre ha odiado ser el centro de atención y que se la juzgue por la familia a la que pertenece. Pero afortunadamente Ben le ha ayudado a relajarse un poco. Está deseando pasar buena parte del verano con él, y por eso ha decidido reducir considerablemente el ritmo de trabajo. Necesitaba tomarse un descanso y dejar de viajar tanto”, ha apuntado el mismo informante.