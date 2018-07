Con 22 nominaciones, “Game of Thrones” encabeza los Emmys

La popular serie de HBO se verá las caras con "The Handmaid's Tale", la vencedora del año pasado

Las nominaciones para los 70 Primetime Emmy Awards, que se emitirán el 17 de septiembre en NBC, han sido anunciadas el jueves por la mañana sin demasiadas sorpresas. De hecho, la gran mayoría de los nominados ya lo había sido con anterioridad.

“Game of Thrones”, que el año pasado no compitió al no estrenar temporada a tiempo, lidera la selección con 22 nominaciones, incluyendo mejor drama, donde ser verá las caras con “The Handmaid’s Tale”, ganadora del año pasado, así como “The Americans”, “The Crown”, “Stranger Things”, “This Is Us” y “Westworld”. Cualquiera puede ganar.

Elisabeth Moss, ganadora del año pasado, fue nominada nuevamente como mejor actriz de drama por su trabajo por “The Handmaid’s Tale”. Competirá con Claire Foy, de “The Crown”; Keri Russell, de “The Americans”, Sandra Oh, de “Killing Eve”, Evan Rachel Wood, de “Westworld”, y Tatiana Maslany, de “Orphan Black”.

Asimismo, Sterling K. Brown, ganador del año pasado, fue nominado nuevamente como mejor actor de drama por su trabajo en “This Is Us”, donde competirá con su compañero de reparto, Milo Ventimiglia, además de Jason Bateman por “Ozark”, Matthew Rhys por “The Americans” y Ed Harris y Jeffrey Wright por “Westworld”.

Las series nominadas a mejor comedia son: “Atlanta”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Barry”, “Black-ish”, “Curb Your Enthusiasm”, “GLOW”, “Silicon Valley” y “Unbreakable Kimmy Schmidt”, mientras que las nominadas a mejor miniserie, una categoría cada vez más interesante, son: “Godless”, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, “Genius: Picasso”, “The Alienist” y “Patrick Melrose”. Entre los dos primeros títulos mencionados en cada categoría está probablemente el triunfo.

Samira Wiley de “The Handmaid’s Tale” y Ryan Eggold de “New Amsterdam” anunciaron las nominaciones, cuya lista completa puede encontrarse en Emmys.com.