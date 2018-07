El vídeo viral del reencuentro de un perro perdido con su dueña te alegrará la semana, ¡increíble!

Perder a una mascota en ocasiones se siente como si se perdiera a un familiar

Un refugio para animales capturó en video el momento cuando un perro perdido se reunió con su dueña, esta semana.

En las imágenes vemos a Joyce Adams de Jackson, Mississippi, bailando encantada por el reencuentro. El animal, Daisy, no para de saltar y la besa hasta tres veces.

“¿Quieres ver nuestro tipo favorito de fuegos artificiales?”, era la frase que acompañaba al post publicado por el refugio animal en Facebook.

“Dos semanas estuvo el perro desaparecido y ahora se ha reunido con la dueña. Esto sí que merece ser celebrado.

Adams, que enseña en Hinds Community College, le contó a Mississippi News Now que una amiga le dio a Daisy cuando era tan solo un cachorro.

Según informó el noticiero, Daisy escapó de su jardín el 20 de junio.

Las redes sociales reaccionaron con alegría similar a la reunión de Daisy y Adams.

“¡Gracias a Dios!” publicó Holy Family Catholic Church, a la que Adams asiste, en su página de Facebook.

“Esto no tiene precio y prueba de que los cachorros son 100% familiares”, publicó Ginny Parks en Jackson Friends of the Animals.

“¡¡Tan feliz!!” dijo Barbara Campbell Nobles. “¡Hermosa reunión, obviamente se aman! ¡Ojalá todos pudiéramos vernos a través de los ojos de un perro!”

Sin duda, es una reunión de lo más feliz y nos alegramos profundamente por ello.