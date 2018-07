Gigi Hadid se siente ‘muy orgullosa’ de Taylor Swift

Entre ellas no hay envidia

De cara al lanzamiento de su último disco ‘Reputation’, Taylor Swift no solo quiso desprenderse de su antigua imagen de chica buena, también quiso dejar atrás a la ‘squad’ -término que ella misma se encargó de popularizar junto a sus famosas amigas- de la que tanto solía presumir en sus redes sociales y de la que en su día formaron parte Selena Gomez, Lena Dunham, Gigi Hadid, Lorde, Karlie Kloss, Cara Delevingne y Blake Lively entre otras muchas.

Sin embargo, parece que en la vida real la cantante no ha cortado lazos con todas las componentes del popular grupo de ‘bff’. Su estrecha relación con Selena Gomez quedó patente cuando la segunda se subió al escenario del concierto que la de Nashville ofreció en Pasadena el pasado mayo para compartir un dueto y dedicarle unas cariñosas palabras: “Me has cambiado la vida”, le aseguró emocionada. Poco después le llegaba el turno de proclamar su lealtad y cariño a la creador de ‘Girls’. Aunque en su caso Lena no formó parte del show, sí lo siguió muy de cerca entre el público y al acabar echó mano de sus redes sociales para escribirle una carta de amor en toda regla a Taylor.

Este viernes otra antigua componente del squad se dejó ver en el recital que la intérprete ofreció en Filadelfia: Gigi Hadid. La modelo viajó hasta la ciudad acompañada de su propio séquito -formado por la cantante Este Haim, las maniquís Kennedy Raye y Martha Hunt y su estilista Ashley Avignone- para acudir a la cita musical y demostrarle una vez más su apoyo en la esfera virtual.

“Si pudiera encontrar las palabras, explicaría a todo el mundo lo feliz que me hace verte actuar. Me siento muy orgullosa de poder compartir contigo esta celebración de claridad y fortaleza. ¡Qué concierto! Lo has conseguido una vez más. Te quiero hasta la luna y más allá”, reza el mensaje que Gigi compartió en sus redes sociales.

Por su parte, Taylor consiguió sacar algo de tiempo de su apretada agenda antes del concierto para llevar a sus amigas a visitar la casa donde creció en Reading, Pennsylvania, y compartir una fotografía de las cinco -Gigi se encontraba muy probablemente detrás de la cámara- posando en el suelo de la habitación de su infancia.