Arrestan a supuesto chófer de Lyft por violar a mujeres en California

El inmigrante peruano, quien se hizo pasar por conductor, podría enfrentar la cadena perpetua

Con la calcomanía de una empresa de transporte colocada en su auto, un hombre se hacía pasar por chófer y pasaba frente a bares y discotecas en el centro de San Francisco para recoger a mujeres, con el fin de violarlas. El jueves, las autoridades arrestaron al sospechoso, quien está acusado de abusar sexualmente de cuatro víctimas.

Orlando Vilchez Lazo, antiguo residente del condado de San Mateo, habría cometido el primer delito en 2013. El sospechoso, informó el Departamento de Policía del Condado de San Francisco, repitió el crimen en al menos tres ocasiones, incluidas en febrero y junio de este año.

En una rueda de prensa, el comandante Greg McEachern informó que las víctimas ayudaron a dar con el sospechoso al proporcionar muestras de ADN, con las cuales lograron identificar a Vilchez Lazo y vincularlo a los cuatro delitos.

Cinco años después de cometer la primera agresión, Vilchez Lazo se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de San Francisco bajo un fianza fijada en $4.23 millones de dólares y se le imputan cargos de violación, secuestro, penetración con un obejeto y agresión. De ser declarado culpable, el inmigrante peruano enfrenta la cadena perpetua.

Por medio de comunicados emitidos a The New York Times y The San Francisco Chronicle, Lyft confirmó que Vilchez Lazo trabajó para la empresa. Su portavoz, Kate Margolis, también indicó que desactivaron la cuenta del sospechoso tras enterarse de las acusaciones, pero no precisó la fecha.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha señalado al sospechoso para ser deportado.

Se estima que hubo más víctimas.