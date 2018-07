Chivas tiene prohibido otro semestre sin liguilla en el Apertura 2018

"Es inaceptable no tener torneos con una competencia mínima", advierte José Luis Higuera

Al presentar a un fabricante de granolas, galletas y avenas como un nuevo patrocinador para la camiseta de Chivas, José Luis Higuera, director general de Omnilife, precisó que el plantel del Guadalajara ahora con José Cardozo como pastor, no puede tener otro semestre sin Liguilla como los dos últimos con el anterior técnico.

“Ese es un mandato de Jorge y de Amaury, de que este equipo debe estar apuntando para campeonar, y para estar en la finales. Es inaceptable no tener torneos con una competencia mínima que nos marcan Jorge y Amaury así que estamos trabajando para ello”, afirmó el ejecutivo.

“Cuando apuntas a la excelencia y no clasificas a Liguilla es un fracaso, pero hay que trabajar, no hay que prometer, no hay que hablar, hay he ponernos a trabajar todos”.

Sin mencionar al anterior cuerpo técnico, Higuera volvió a reconocer como que como institución cometieron errores que hoy tienen al equipo en otra expectativa en torno a su afición.

“Cardozo nos sorprendió primero como persona, después como profesional, trabaja muy bien, ha sido muy grato para el señor Jorge y Amaury las interacciones que han tenido con él, muy claras, conceptos muy claros de competencia, de participación, conceptos muy claros de disciplina”, afirmó Higuera.

“Creo que parte de lo que se hizo anteriormente fue el no tener una supervisión directa de lo que se estaba haciendo, no nada más el resultado como empate, derrota o victoria, sino en todos los comportamientos, las reglas y los reglamentos. Nos pasaron muchas cosas, un gran aprendizaje y entonces con él (Cardozo) empatamos lineamientos corporativos del club, el reglamento fue revisado con él, incluso incorporó situaciones que a él le parece que le competen a él como director técnico, entonces estamos muy contentos hasta ahora”.

Higuera recordó que buscarán a un nuevo director deportivo, pero no tienen prisa en la elección.

Sobre la ventaja que le da a los clubes que no se reforzaron, el no tener descenso en la Liga, el ejecutivo rojiblanco aclaró que para Chivas esa no fue una petición hacia la Liga.

“Esa es una consecuencia que ni promovimos nosotros”, aclaró.

Las Chivas debutarán este sábado de visita ante los Xolos de Tijuana.