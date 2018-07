Qué tener en cuenta para aplicar a un sistema de financiamiento

Obtener un financiamiento para comprar un auto no es imposible, incluso si tus antecedentes no son buenos

Comprar un nuevo auto puede de contado puede ser muy difícil para la mayoría de la gente, por lo que obtener un financiamiento podría ser la opción más viable para la adquisición.

Tomemos en cuenta que según el Gobierno de los Estados Unidos, los promedios de precios de los autos nuevos oscilan los $31 mil dólares, mientras que en el caso de los autos usados, éstos se ubicarían cercanos a los $17 mil.

Existen varias maneras de obtener el financiamiento, aunque las más comunes son el préstamo directo, desde un banco o una casa financiera o bien, la financiación del concesionario.

Para cualquiera de los dos, se te solicitarán varios requisitos, aunque el más importante es el hecho de que puedas comprobar ingresos y tus datos crediticios, mismos que incluyen las promesas de pago corrientes, las liquidadas e incluso las que no pudiste pagar.

Aquí es en donde mucha gente cree que el mundo se ha cerrado, pues si no tienen un buen historial, creen que el financiamiento será imposible, aunque en realidad no lo es.

Antes, te diremos que puedes obtener una copia de tus antecedentes crediticios por los últimos 12 meses aquí.

Si tus antecedentes crediticios no son tan buenos como los quisieras, explora opciones con bancos y automotrices, quizá algunos decidan no arriesgarse, pero habrá los que sí y lo único que pasará realmente es que no podrás acceder a planes de intereses de privilegio, es decir, siempre pagarás la tasa de interés más alta en el mercado, pero en realidad, al ser un negocio, no te negarán la compra.

Siempre antes de adquirir un auto verifica tu capacidad de pago y planifica un plan mensual de pagos para que no inclumplas con el financiamiento al que puedas acceder.