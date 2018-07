VIDEO: Mujer dicese mudó a Suiza porque ganó López Obrador

La mujer describe “su nueva vida” y detalla los “pros” y “contras” de su nuevo hogar

MÉXICO – Ericka Beat, apodada por los usuarios de redes sociales como “Lady Suiza”, difundió un video en el que asegura que cumplió su promesa de mudarse a ese país europeo si Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones.

La detractora del virtual Presidente de México dice que “cumplió su promesa de irse si ganaba AMLO”, y avisa a los internautas que esperen el nuevo video que grabará para que todos conozcan su casa.

“Antes de que todo se eche a perder, me mudé a Suiza”, explica la mujer, y añade que no estaba dispuesta a cambiar su status y estilo de vida en México.

Además, describe su “nueva vida” en Suiza y resalta todas las cualidades de su nuevo hogar: “Está muy tranquilo y me gusta mucho. Tiene un lago hermoso en el que se puede venir a nadar con los cisnes”, dice la mexicana, aunque no se ve a nadie zambullirse en el agua. También aplaude el nivel económico y la alta seguridad del país.

Sin embargo, no todo es positivo para Ericka, y menciona detalles que no le han agradado de su estancia. El clima “bipolar”, como lo llama ella, que es cambiante entre el calor extremo y las repentinas tormentas, es uno de los “contras”, además de la actividad comercial:

“Los domingos no me he podido ir de shopping porque todas las boutiques están cerradas en el centro”, dice sorprendida la mexicana que no entiende por qué cierran las tiendas con tanta gente paseando y se queja de que pocas cafeterías abren temprano.

Hacia el final del video, la supuesta empresaria cuenta que muy pronto ese país europeo “va a tener la mejor cadena de restaurantes de enchiladas”.

“Les voy a mandar un video de la re inauguración de mi empresa, donde van a tener las mejores enchiladas suizas, para que vengan a visitarme”, dice la emprendedora que afirma acerca del platillo mexicano: “Aquí no existen [las enchiladas] pero ya llegó la hora de que existan”.

“Acá nos vemos”, concluye”Lady Suiza” dirigiéndose a la gente que también se mudó o está en planes de hacerlo.