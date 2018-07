Cierra el “Out of the Closet” de Echo Park, uno de los primeros espacios de pruebas gratis de VIH en L.A.

Los demás establecimientos de la cadena "Out of the Closet" seguirán dedicadas a combatir el virus

Pintada en un inconfundible magenta brillante, la tienda de segunda mano Out of the Closet de Echo Park es todo un icono de Sunset Boulevard, donde, entre las calles Lemoyne y Logan, ha estado durante más de una década. Allí puede comprarse de todo, desde ropa hasta libros, llevándose de paso preservativos gratis. Y lo mejor es que la recaudación se dirige al estudio (y superación) del VIH.

Tras años de cambios, Out of the Closet, la cadena de tiendas de segunda mano que fue una de las primeras proveedoras de pruebas rápidas y gratuitas de VIH en Los Ángeles, cerrará sus puertas definitivamente mañana, sábado, 21 de julio. Las otras tiendas de la cadena permanecerán abiertas, pero el cierre de la tienda Echo Park es una señal del paso del tiempo en un área que ha estado aburguesándose durante años.

La primera tienda de esta cadena abrió sus puertas en Atwater Village en 1990. Su intención era “beneficiar a pacientes de SIDA en el Hospicio Chris Brownlie en Elysian Park y ayudar a pagar por la educación sobre el SIDA”. El miércoles fue el último día de pruebas de VIH en el espacio de Echo Park, pero la cadena seguirá ofreciéndolas en sus demás localizaciones.

El cierre de Out of the Closet fue reportado por primera vez en mayo por The Eastsider LA, cuando la tienda recibió un aviso de 60 días para desocupar las instalaciones. Ged Kenslea, director principal de comunicaciones de AHF, dijo entonces que no pudo llegar a un acuerdo de alquiler con el propietario, agregando después que se debía a “un aumento sustancial en el alquiler“.