La Víbora: Y Jacky Bracamontes se sigue llenando de hijos, mientras su esposo…

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Qué ternura me da Jacky Bracamontes, tan ingenua, tan linda… tan bobita. De verdad que me conmueve por lo inocente que es, porque si le digo de otra manera me censuran.

¿Vieron que está embarazada de nuevo? Lo anunció súper feliz. Pero más feliz debe estar su esposo, Martín Fuentes, pero no por lo que ustedes creen, sino porque mientras más ocupada esté Jacky con el chiquillal, más oportunidades tiene de ponerle los cuernos a la ex-Miss.

Ustedes díganme si no. Jacky ya tiene tres hijas, todas chiquitas. Las que son madres lo deben saber: un hijo te absorbe todo tu tiempo; dos no se diga. Tres ya es el acabose. Cuatro es para volverte loca y cinco es para suicidarte. Y es que la beldad tapatía ya lo confirmó: está embarazada de gemelos. Sí, de gemelos otra vez, como fue su primer embarazo, ¿recuerdan? Esperaba un niño y una niña, pero el niño murió al nacer.

Aunque no soy psicóloga, pero sí muy sabionda y con olfato venenoso, yo veo que Jacky padece del síndrome ese de las mujeres que no están felices si no tienen a un hijo de determinado sexo. Miren, ya lleva tres niñas seguidas, y al principio dijo que ya no tendría más, pero claro, como buena familia machista “hay que tener un hombrecito para que el papá esté feliz y dizque ‘completo'”. Ese cuento yo ya me lo sé de memoria.

Lo que Jacky no sabe, o más bien sí sabe pero se hace mensa, es que Martín está feliz pero no porque será papá otra vez, sino porque mientras más ocupada esté ella con sus labores de mamá, más tiempo tendrá él de andar de coscolino, como ya lo ha hecho.

¿Se acuerdan de la vez que lo cacharon bien divertido con una rubia en un antro de Cancún? Las fotos las dio a conocer una de esas revistas de muy buena reputación periodística. ¿Y qué pasó? Que él bien listo fue y convenció a Jacky de que lo estaban difamando, que no era él el de las fotos. ¿Y qué hizo Jacky? Lo defendió y dijo que antes cornuda que destruir su familia. Bueno, no lo dijo así, pero casi. Así que buena suerte, mi querida Jacky, sigue en tu mundito de color rosa.

En otros temas, ¿cómo le hacen los artistas para saltar tan pronto de una relación a otra y verse tan felices, como si nada pasara? Se los digo por Lupillo Rivera que ya anda estrenando novia. O al menos ese parece, porque ya ven que dicen que él y su ex eran de esos que intercambian pareja. El caso es que el hombrecito –porque está chiquito de tamaño– ya anda luciendo a la “otra”, quien por cierto se parece mucho a Mayeli, con quien estuvo casado más de 10 años. O sea, es como una continuación, ¿qué horror, no creen?