Melania pide ayuda a estudiantes para darle una lección a Trump

En mayo de este año Melania Trump lanzó su iniciativa como primera dama: la campaña “Be Best”, para promover el bienestar de los niños, dentro de su campaña promover un buen uso de las redes sociales y combatir el ciberacoso es una prioridad.

Sin embargo cuando Melania anunció por primera vez “Be Best”, dijo que el pilar de las redes sociales existía para enseñar a los niños cómo ser “positivos” en línea y hablar con “respeto y compasión“, e incluso ella sabía que incluir eso sería un poco controvertido, dado La reputación de su marido Donald Trump en Twitter.

Desde entonces el presidente Donald Trump no ha hecho más que aumentar su uso indiscriminado de Twitter para insultar a alidados, políticos, adversarios, medios de comunicación, mandatarios de estado entre muchos otros. No exactamente el uso “positivo” o “respeto y compasión” que promueve la primera dama, Melania Trump.

Para aprender un par de cosas más sobre el tema y quisaz un formula mágica para su marido Melania Trump le pidió este jueves a un grupo de adolescentes del Centro de Innovación y Política de Microsoft en Washington, DC consejos sobre cortesía y respeto en las redes, lo que inmediato fue tomado por muchos como un clamor para que su esposo se modere en la redes.

Según la Casa Blanca, la primera dama tuvo una sesión de escucha con 15 estudiantes del Consejo para el Buen Uso Digital de Microsoft, grupo focal que ayuda a Microsoft con sus políticas de seguridad en línea centradas en la juventud.

Los estudiantes compartieron sus “15 principios de comportamiento digital responsable”.

I had a wonderful time visiting @MicrosoftIPC & meeting the students on their Council for Digital Good. Thank you students for being leaders & sharing your creativity in the cyber community. #BeBest pic.twitter.com/aSHnu0XYc2

— Melania Trump (@FLOTUS) July 19, 2018